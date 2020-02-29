الوكالة الوطنية للإعلام

مجلس الوزراء أعلن إمكان إقفال المدارس بسبب كورونا

أعلن مجلس الوزراء في جلسة عقدها في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، إن "وزير التربية سيصدر خلال 48 ساعة، قراراً حول إمكان إقفال المدارس لفترة اسبوع قابلة للتجديد، أو عدم الاقفال، وذلك بعد التنسيق مع وزير الصحة ولجنة التدابير الوقائية لمواجهة مرض الكورونا. كما سيتم البحث في التعيينات العاجلة في الفئة الأولى، على أن يتم اعتماد آلية التعيينات التي أقرت في العام 2010 مع بعض التعديلات والتحديث التي ستتولاها لجنة سيتم تشكيلها لهذا الغرض، مع اعتماد الشفافية والموضوعية.

وكالة الأناضول

جلسة طارئة لمجلس الأمن مساء الجمعة لبحث الوضع في إدلب

عقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة لبحث الأوضاع المتوترة في إدلب شمال غربي سوريا. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس المجلس السفير البلجيكي مارك بيستين، أمام الصحفيين، بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وقال بيستين: "نتوقع في أي لحظة الآن أن نتلقى، طلباً لعقد جلسة طارئة للمجلس بشأن الموقف في إدلب". يأتي ذلك إثر تصاعد التوتر في إدلب، غداة استشهاد 33 جندياً تركياً وإصابة 32 آخرين، في هجوم شنته قوات الجيش السوري على إدلب.

وكالة أنباء رويترز

قصف مكثف على العاصمة الليبية وإجلاء مرضى

قال سكان إن القصف على العاصمة الليبية طرابلس اشتد مما دفع إلى إجلاء بعض المرضى من مستشفى قريب من المطار الوحيد العامل في العاصمة. وقال سكان إن القصف هذه المرة من بين أشد المرات منذ أن قال طرفا الصراع إنهما اتفقا على وقف إطلاق النار في كانون الثاني وترددت أصداء قذائف المدفعية في وسط المدينة وتصاعد الدخان الأسود قرب مطار معيتيقة الخاضع لسيطرة الحكومة.

وكالة فرنس برس

فيروس كورونا يعرقل مشاريع "طرق الحرير الجديدة" الصينية في آسيا

باتت مشاريع البنى التحتية الطموحة التي باشرتها الصين في إطار خطة "طرق الحرير الجديدة" متوقفة أو متباطئة في جميع أنحاء آسيا، من مشروع جزر اصطناعية في سريلانكا إلى إقامة جسر في بنغلادش مروراً بمشاريع الطاقة الكهرومائية في إندونيسيا، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجدّ. ويشلّ وباء الالتهاب الرئوي الاقتصاد الصيني نتيجة عزل عشرات الملايين من السكان، في حين تفرض عشرات الدول قيوداً على الوافدين من الصين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير الخارجية الألماني يحذر من زيادة التصعيد العسكري في إدلب

صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بأنه هناك "تهديد كبير" قد يؤدي إلى المزيد من التصعيد العسكري في إدلب السورية. وجاء في نشرة تعميمية عن ماس قوله: "ندين الهجمات المستمرة من قبل الجيش السوري وحلفائه الروس في شمال سوريا. أظهرت أحداث الليلة الماضية "تهديداً كبيراً" قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد العسكري". وأضاف ماس: "نقدم تعازينا لشركائنا الأتراك، ونخص الجرحى، وكذلك إلى عائلات وأقرباء القتلى". وتابع وزير الخارجية الألماني: "نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية في إدلب"، من شأنها أن تفتح "الطريق إلى المفاوضات السياسية"، مؤكداً في هذا الصدد أن برلين "على اتصال مع جميع الأطراف".