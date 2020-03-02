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صحيفة تُقيّم نموذجاً اختبارياً لصاروخ فرط صوتي تحمله مقاتلة سو-57

مقاتلة سو-57

علقت صحيفة Military Watch الأميركية على خبر أفاد بأن روسيا قد أنتجت نموذجاً اختبارياً للصاروخ فرط الصوتي الذي تحمله مقاتلة “سو-57” للجيل الخامس، وفق ما نقل موقع روسيا اليوم الإخباري.

الصاروخ الروسي الجديد تصميم ثوري، إلى أن الصواريخ الباليستية لا تنشر إلا نادراً ما في القاذفات. ولم يسبق مثيل لنشره في مقاتلة. وقال إنه يفترض أن تحمل مقاتلة “سو-57” صاروخين من هذا النوع يتوزعان داخل جسم المقاتلة. وأضاف قائلا إن الصاروخ الجديد المنصوب في المقاتلة سيحولها إلى طائرة تشكل خطورة على منشآت عسكرية هامة مثل المطارات ومراكز القيادة. وسيكون بمقدور الطائرة، التي تمتلك قدرة فائقة على التخفي عن الرادارات المعادية، اجتياز أنظمة الدفاع الجوي والدرع الصاروخية كلها. كما ستستطيع تلك الطائرة المزودة بالصاروخ الجوي فرط الصوتي تدمير سفينة كبيرة الحجم (مثل الطراد أو المدمرة وحتى حاملة الطائرات) بضربة صاروخية واحدة من مسافة بعيدة، الأمر الذي سيزيد إلى حد بعيد من قدرتها التصديرية.

تجربة صاروخ فائق السرعة... لأول مرة "تسيركون" ينطلق من البحر

تواصل روسيا تجربة صاروخها الجديد المعروف باسم "تسيركون".

رسم بياني لصاروخ تسيركون

كشف مصدر عسكري أخيرا أنه تم إطلاق صاروخ "تسيركون" من سفينة على سبيل التجربة. وأجريت هذه التجربة، وهي أول تجربة لإطلاق صاروخ "تسيركون" من السفينة الموجودة في البحر، في كانون الثاني 2020، حسب المصدر. وقيل إن الصاروخ انطلق من فرقاطة موجودة في بحر بارينتس نحو هدف موجود في أحد ميادين التجارب العسكرية في شمال جبال أورال الذي يبعد عن بحر بارينتس بأكثر من 500 كيلومتر. ومن المعروف أن صاروخ "تسيركون" هو صاروخ فائق السرعة يمكن أن تبلغ سرعته 9 ماخ (9 أمثال سرعة الصوت)، ويستطيع إصابة أهداف في البحر والبر على بعد يزيد على ألف كيلومتر. ويشار إلى أن طول صاروخ "تسيركون" يبلغ 8 إلى 10 أمتار، وأن رأسه المدمر يزن 300 إلى 400 كيلوغرام.

مناورات أخصائيي الحرب الإلكترونية..

تم إجراء تمرينات باستخدام محطات التشويش الآلية في مجمع "بوريسوغليبسك" الحديث في بورياتيا.

تم إجراء تدريب تكتيكي خاص مع العسكريين من وحدة الحرب الإلكترونية التابعة لوحدة الدبابات في المنطقة العسكرية الشرقية، المنتشرة في جمهورية بورياتيا، باستخدام محطات التشويش الآلية في مجمع "بوريسوغليبسك-2" الحديث.

تقدم الجنود إلى المنطقة المخصصة كجزء من القافلة، للحماية، رافقت الوحدة المؤللة بي إم بي-2.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "خلال المسيرة، تعرض الجنود للهجوم من قبل مجموعة تخريبية واستطلاعية".

بدأ الجنود من القوات المؤللة أثناء الحركة المعركة مع "العدو". تم استخدام تكتيكات مختلفة للمعارك وجه لوجه، على وجه الخصوص، القفز القصير مع تغيير مواقع إطلاق النار وتغطية شريك، تكتيك "العاصفة" اذي تطلق النار فيها دون توقف، والذي لا يسمح للعدو الافتراضي بتغيير مواقع إطلاق النار والقيام بهجوم.

وأضافت الوزارة أنه عند وصول الطواقم إلى المنطقة المحددة، نفذ متخصصو الحرب الإلكترونية عددًا من المهام والمعايير لنشر محطات التشويش الآلية، وتشغيل المعدات الخاصة، وإدخال بيانات مصادر البث الراديوي، وكشفها".

من أجل تعطيل نظام التحكم للخصم الافتراضي، حدد الخبراء أهم مصادر البث الراديوي "للعدو" وبدأوا التشويش، مما أدى إلى شل الاتصالات اللاسلكية تمامًا في النطاقات المحددة.

وقالت وزارة الدفاع: "بالإضافة إلى ذلك، تدرب الجيش على مهام خاصة لإنشاء خطوط إذاعية زائفة في شبكة الراديو لعدو افتراضي، لتغطية منشآت الإذاعة الإلكترونية الخاصة به".