الشرق الأوسط 24/2/2020

اختفاء قلب مومياوين يحير علماء إستونيا

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة تارتو بإستونيا عن اختفاء قلب مومياوين من أطفال الفراعنة موجودتين ضمن مقتنيات متحف الجامعة. وأخضع الباحثون المومياوين لدراسة شاملة، شاركت فيها عدة تخصصات عملية، واستخدمت فيها تقنيات التحقيق الإشعاعي، وتاريخ الكربون المشع، والنمذجة ثلاثية الأبعاد، وكذلك دراسة الحمض النووي الريبي، وذلك لمعرفة المزيد عن هاتين المومياون. وكشفت الدراسة أن تاريخ إحدى المومياوين يعود الى الفترة من نهاية القرن الخامس حتى النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد. والاحتفاظ بالقلب ممارسة شائعة في التحنيط المصري، حيث يتم تركه في الجسم عند البالغين والأطفال على حد سواء، لأنه يلعب دوراً رئيسياً في الحياة الأخرى. وقال الباحثون في تفسير الغياب،" من الممكن أن تكون قلوب هذه الموميات مغطاة بالصمغ المستخدم في التحنيط، بحيث لا يمكن التعرف عليها، وأنه قد تمت إزالتها عن غير قصد، ولم تتم إعادتها إلى الجسم، كما هو موجود في المومياوات المصرية الأخرى."

24 /2/ 2020

جرّار ذراعي ذاتي القيادة في اليابان

أعلنت شركة" كوبوتا" اليابانية المتخصصة في صناعة الآليات الزراعية أنّ عدد المزارعين المحليين الذين يديرون مساحات زراعية واسعة يشهد تراجعاً لافتا، ما دفع بها إلى تطوير جرّار زراعي آلي جديد مهمته مساعدة هؤلاء المزارعين. يحمل الجرّار الجديد اسم" إكس تراكتور" x tractor" يستخدم مجموعة من العناصر التقنية وأجهزة الاستشعار الداخلية كالكاميرات، بالإضافة إلى نظام ملاحة مدعوم بالذكاء الصناعي، ما يجعله قادراً على العمل باستقلالية تامة في الحقول التقليدية والأراضي المزروعة بالأرز، كما يتيح له نظامه المدعوم بالذكاء الصناعي مراقبة بعض العوامل كحال الطقس، ومعدل نمو المحصول، أي أنه يستطيع وحده اتخاذ القرارات اللازمة لأداء مهام متعددة كالتبذير، والحصاد والحراثة.

25/ 2 /2020

كثرة استهلاك البيض تزيد مخاطر الإصابة بـــ" نزيف المخ"

ربطت دراسة أوروبية مشتركة حديثة بين الإفراط في استهلاك البيض وارتفاع خطر الإصابة بنزيف المخ، أو الذي يعرف بــ" السكتة الدماغية النزيفية" وتنقسم السكنة الدماغية إلى إقفارية ونزفية، وتحدث الأولى بسبب تخثر في شريان يزود المخ بالدماء أو تتشكل في مكان آخر من الجسم وتنتقل إلى المخ بحيث تمنع عنه تدفق الدم، وتحدث الثانية عندما يحدث نزيف في المخ يضر بالخلايا القريبة، وتعد هي السبب الرئيسي الثاني للوفاة في جميع انحاء العالم. ويقول تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجمعية الأوروبية لأمراض القلب بالتزامن مع نشر الدراسة، أن كل 10 غرامات إضافية من الألياف يومياً ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة 23 في المائة، بينما لكل 20 غراماً إضافياً من البيض المستهلك في اليوم، كان هناك خطر أعلى بنسبة 25 في المائة من السكتة الدماغية النزفية، أي ما يعادل 0.66 حالة إضافية لكل ألف من السكان على مدى عشر سنوات.

نداء الوطن 26 /2/ 2020

تفكيك نقش غامض محفور على صخرة قديمة في فرنسا

بدأ لغز غامض محفور منذ أكثر من 250 عاماً على صخرة في منطقة بريتانييه (غرب فرنسا) يكتشف بفضل مسابقة انطلقت العام الماضي وأثارت حماسة كبيرة إعلان نتائجها الإثنين، وفي إطار شرح الفرضيتين اللتين اختارتهما لجنة تحكيم المسابقة، قال المسؤول "لدينا مساران مختلفان للغاية، ولكن في النهاية نتوصّل إلى خلفية مشابهة تتحدث عن بحّار قضى في البحر وشخص مقرب منه حفر هذه الصخرة تكريماً له".

وتتواجد الصخرة على شاطئ لا يمكن الوصول إليه في حالة الجزر، وقد حفر عليها من جهة واحدو بحروف كبيرة في معظمها، مع بعض الرسومات من ضمنها رسم لمركب شراعي، بالإضافة إلى تاريخين يعودان إلى العامين 1786و1787.

الجمهورية 27 /2/ 2020

قبو لحفظ نباتات كوكب الأرض

حقق ما يعرف بـ "قبو البزور العالمي" في القطب الشمالي إنجازاً كبيراً بتخزين مليون صنف من البذور في تجميده العميق، وقد وصلت ودائع جديدة للقبو، وذلك بعد أن انتهى القائمون عليه من إجراء تحسيناتهم في أعقاب فيضان غير متوقع أغرق نفق الدخول عام 2017. وأسست المنشأة المقامة تحت الأرض في أرخبيل "سفالبارد" في النرويج بتكلفة 9.8 ملايين دولار عام 2008 لتكون مخزناً "مضاداً للفشل". لكن الوتيرة السريعة غير المتوقعة للاحترار العالمي أدّت إلى ذوبان التربة الصقيعية المحيطة بها. ويضم القبو، المحفور في صخور صلبة، عينات 1050000 نوع من المحاصيل من 5 آلاف فصيلة. ويمثل هذا خمسي الأصناف العالمية التي تقدّر بـ 2.4 مليون نوع، ويمتلك القبو مساحة كبيرة لاستضافتها.