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الكورونا يهز مضاجع اللبنانيين والعالم. وفيما التوعية حول الوقاية تتواصل، يرتقب عودة لبنانيين من إيران جواً، على أن يخضعوا لإجراءات حازمة في الحجر، منعاً لانتشار الفيروس.

ويطل الأسبوع على خطوات إضافية لتلافي الاحتكاك الجماعي، عبر إقفال المدارس والجامعات، على رغم عدم التزام بعض الجامعات الخاصة، وإلغاء أسواق ومناسبات عامة ثابتة أو مقررة.

المنار

ينطلق البلد في دورة نشاط مربكة فوق إرباكها جراء الأزمات، بنشاط محكوم لمعركة فرضت إلى الآن إقفالاً تاماً للصروح التعليمية، ولأسواق شعبية أسبوعية في بيروت والجنوب والبقاع، وتلحق الإدارات الرسمية بالتدابير المفروضة، وربما الإقفال أيضا بحسب ما يطلب موظفوها.

nbn

كورونا هو العنوان الثقيل الذي ما برح يجثم على صدر العالم، كما لبنان. والسباق المحموم لاجتراح لقاحات مضادة لم يؤت ثماره، وظلت العلاجات تحت الاختبار الذي يمكن أن يحتمل النجاح كما الفشل.

ولكن بانتظار أي من الاحتمالين، العداد لا يستريح، فحصيلة الوفيات بسبب الفيروس القاتل تقترب من ثلاثة آلاف، أما المصابون فأصبح عددهم سبعة وثمانين ألفاً، بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية...

mtv

كورونا يواصل تمدده في لبنان ببطء، لكن بوتيرة يومية. فقبل انتهاء النهار أعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف ثلاث حالات جديدة لأشخاص جاءوا على متن طائرات آتية من إيران، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين عشرة.

NTV

في الوباء، سجل لبنان ثلاث حالات إضافية، ليرتفع العدد المثبت إلى عشر إصابات مؤكدة، تخضع للعلاج في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، فيما ترتفع حالات العزل والاختلاط، مع إقفال الأسواق الشعبية في بيروت وعدد من المناطق.

OTV

الأسبوع المقبل حاسم. عبارة تتردد منذ أيام على لسان اللبنانيين نقلاً عن رئيس حكومتهم. لكن، على الرغم من الاهتمام الوطني بموضوع سداد لبنان لسنداته، إلا أن الاهتمام ينصب في الأوساط اللبنانية حول آخر مستجدات فيروس كورونا. عشر حالات هو الرقم الذي رست عليه بورصة مستشفى رفيق الحريري اليومية.

LBC

في أول لقاء مباشر بين وزير الداخلية في حكومة دياب وبين نظرائه العرب والخليجيين، علمت الـLBCI من مصادر مقربة من الوزير فهمي أن الاجتماعات بحد ذاتها كانت إيجابية، وأن هذه اللقاءات تناولت أوضاع لبنان المالية والاقتصادية، وحاجته إلى دعم البلدان الصديقة للخروج من أزمته، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الأمنية والتنسيق ما بين الدول العربية.

الميادين

اعتبر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، في ​مقابلة​ ​صحفية​، أن "حضور ​ممثلين​ عن ​السعودية​ و​البحرين​ و​الإمارات​ مراسم توقيع الاتفاق التي جرت بين "​طالبان​" وأميركا​، كان ربما سيبعث مؤشر وحدة، على خلفية ​الأزمة​ المستمرة للعام الثالث بين أعضاء ​مجلس التعاون الخليجي​".

الجزيرة

أشار الناطق باسم ​الجيش الإسرائيلي​، إلى أن نحو 150 جندياً وضعوا قيد الحجر، وأن "معظمهم عادوا من قضاء عطلة شخصية في الخارج، فيما الباقون خالطوا أفراد بعثة عسكرية من ​كوريا الجنوبية​ أو كانوا على مقربة من مريض عاد من ​إيطاليا​.

العربية

أفاد ​الكرملين​ الروسي أن القمة بين الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ والتركي ​رجب طيب أردوغان​ لن تكون سهلة، لكن الرئيسين أكدا عزمهما العمل لتسوية الوضع في إدلب، مؤكداً أن "الرئيسين سيبحثان تنفيذ اتفاقات سوتشي".