لبنان الحر

أكد وزير الصناعة عماد حب الله، أن "من المشاكل الأساسية الناتجة من ​الوضع المالي​ والسياسي القائم، هي فقدان السيولة من البلد، وأوّل المتضرّرين من ذلك هو القطاع الصناعي".

صوت لبنان

أعلن وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ أنه التقى وزير الداخلية في ​المملكة العربية السعودية​ الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، كما التقى وزير الداخلية في ​سلطنة عمان​ حمود بن فيصل البوسعيدي، وذلك خلال القمة في تونس.

radio orient

أكد الأمين العام لـ"تيار ​المستقبل​" ​أحمد الحريري​، أن "مصير ​حكومة​ حسان دياب يُقرأ من عنوانها ‏وطريقة تشكيلها والتخبط في أدائها.

اذاعة النور

أمل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​محمد رعد​ أن "نخطو خطوات ولو كانت بسيطة ومتواضعة لمواجهة الاستحقاق الداهم في 15 آذار، حيث يتوجب أخذ موقف من مسألة التسديد لليوروبوندز"، معتبراً أنه "استحقاق سيترك تبعات على بلدنا".

صوت المدى

أكد وزير الاقتصاد والتجارة ​راوول نعمه​ أنه يتشدد بحق المخالفين، ويتابع يومياً الشكاوى التي ترد من المستهلكين لأن أولويته هي حمايتهم.