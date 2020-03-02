النهار/ إميل خوري

قال إن الشعب ينتظر اليوم من حكومة الاختصاصيين خطة إصلاحية شاملة تحظى بثقة الداخل والخارج كي يحصل لبنان على المساعدات المطلوبة للنهوض به في شتى المجالات.

النهار/ مجد بو مجاهد

اعتبر أن فرنسا تبدو الأم المتفانية والمستعدة لبذل كامل الدعم والحرص حيال ولدها لبنان، وأن خوفها من المجهول اللبناني هو خوف على ضياع تاريخ مرصع ببريقها. ولفت إلى أن الحرص الفرنسي المستمر على لبنان في 2020 هو حرص على الوجود المسيحي فيه مع تعاظم المخاوف المسيحية واستفحال مظاهر طلب الهجرة، مشيراً إلى أن هناك دوراً جوهرياً تضطلع به البطريركية المارونية من أجل إيجاد أسس جدية لمساندة البلاد.

الأخبار/ نقولا ناصيف

كتب عن اللقاء الذي جمع وزير الخارجية ناصيف حتى مع نظيره الفرنسي إيف لودريان في الكي دورسيه في فرنسا، لافتاً إلى أن المحادثات تركزت على جملة أمور وهي أن فرنسا ستظل في مقدم الدول التي تود مساعدة لبنان شرط أن تقترن ببرامج معدة سلفاً، كما أن لا مرجعية لتقديم مساعدات مالية سوى مجموعة الدعم الدولية للبنان التي أدارت مؤتمر سيدر، في حين أن الوزير الفرنسي لودريان أبدى اهتماماً بما أطلعه عليه نظيره اللبناني حيال الخطوات الإصلاحية وأن أهم الإجراءات المتوقعة إصلاحات في القضاء اللبناني.

الجمهورية/ جوني منير

كشف عن أن هنالك في واشنطن من يقول إن السلوك الأميركي ذهب وأصبح من الماضي، وأن المرحلة هي لمراقبة الحكومة اللبنانية وتجاوبها مع إجراءات صندوق النقد الدولي. وختم بالقول إنه في انتظار موعد المفاوضات الأميركية- الإيرانية ستستمر العقوبات والتي ستساهم في آخر المطاف في تغيير جانب من المشهد اللبناني.

الجمهورية/ عماد مرمل

تحدثت عن ملف الأموال المهربة إلى الخارج الذي يشكل واحداً من التحديات الأساسية التي من شأنها اختبار مدى صلابة الحكومة وشجاعة القضاء في تقصي أثر المهربين إلى ما وراء الحدود الجغرافية والأخلاقية التي تجاوزوها من دون وازع وطني أو شخصي، مشيراً إلى أنه ربما من المفيد درس اقتراح ما يمكن تسميته الصندوق الوطني لدعم لبنان بحيث يساهم هذا الصندوق في تأمين المخرج المناسب لتشجيع مهربي الأموال على إعادتها.

نداء الوطن/ وليد شقير

اعتبر أن التعيينات التي ستقوم عليها الحكومة ما زالت تخضع لأسلوب المحاصصة القديم، مشيراً إلى أن قرار عدم تسديد استحقاق اليوروبوندز الذي أعلن الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري عن تأييده فيما لا يمانع الرئيس حسان دياب من الموافقة عليه، يجب أن يرتبط بخطة للإجراءات المالية والاقتصادية الإصلاحية.