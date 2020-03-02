The NewYork Times

كوريا الشمالية تطلق مقذوفتين غير محددتين بحسب كوريا الجنوبية

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين غير محددي الطابع قبالة سواحلها الشرقية يوم الاثنين، في ما يمكن أن يكون أول اختبار أسلحة في البلاد منذ 28 تشرين الثاني.

وقال مسؤولون عسكريون كوريون جنوبيون إن القذائف أطلقت بالقرب من مدينة وونسان الساحلية شرق بيونغيانغ.

في تجربة الأسلحة السابقة في تشرين الثاني، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين من ساحلها الشرقي، بإشراف زعيم البلاد كيم جونغ أون. وقالت كوريا الجنوبية في وقت لاحق إن الصاروخين القصيري المدى أطلقا من "قاذفة صواريخ ضخمة ومتعددة الاستعمالات"، وهذه القاذفة عبارة عن سلاح جديد طوّرته كوريا الشمالية لاستهداف القواعد العسكرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

The NewYork Times

حرب أفغانستان تدخل مرحلة جديدة مع استعداد الجيش الأميركي للانسحاب

يزوّد مقدمو المعلومات الاستخباراتية الرئيس الأميركي ترامب بانتظام خريطة سرية لأفغانستان، وتشكّل هذه الخريطة عادةً التقرير الوحيد الذي يعاينه الرئيس عن الحرب، وهو تقرير يعرض الهجمات التي نُفذت في الأيام الأخيرة وأعداد مقاتلي طالبان وغيرهم من المسلحين الذين قتلوا.

خلال فترة رئاسته كان ترامب يرى الحرب في أفغانستان من خلال أعداد مقاتلي أعداء الولايات المتحدة وهو مقياس غالباً ما يكون بلا معنى.

والآن يمكن القول، إن حرب الاستنزاف الأميركية الفعلية ضد طالبان انتهت، من الناحية النظرية على الأقل. ويشكّل توقيع اتفاق يوم السبت في الدوحة، قطر، بداية مرحلة سحب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان ورغم أن هذا التوقيع قد لا يوقف القتال على الفور، ولكنه يشكّل على الأقل مرحلة جديدة في الحرب المستمرة منذ 18 عاماً.

روسيا اليوم

وزير خارجية بريطانيا إلى عمان والسعودية لتعزيز الروابط بعد "بريكست"

بدأ وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، اليوم، أول زيارة رسميه له إلى الخليج لإجراء محادثات في السعودية وسلطنة عمان، يتوقع أن تركز على التجارة والتبادل الاقتصادي بعد "بريكست".

وسيتوجه راب إلى عمان أولا لإجراء محادثات مع السلطان هيثم بن طارق، ووزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي.

وسيجري الوزير بعد ذلك مباحثات في السعودية تتناول التجارة ورئاسة الرياض لقمة مجموعة العشرين، واستضافة بريطانيا لقمة للمناخ.

وقال راب في بيان له "الخليج مهم لأمن المملكة المتحدة، وتحمل المنطقة أيضاً فرصاً هائلة. وترغب عمان والسعودية في تنمية قطاعات مثل الصحة والتعليم والثقافة وهي (قطاعات) تقود فيها بريطانيا العالم".

وأضاف: "أتطلع إلى بحث التجارة والأمن الإقليمي والتغير المناخي وحقوق الإنسان في هذه المنطقة الحيوية".

وخلال زيارته للسعودية سيجتمع راب مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.