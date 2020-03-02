الوكالة الوطنية للإعلام

فهمي في مؤتمر وزراء الداخلية العرب: لبنان لن يتخلى عن حضنه الطبيعي وستعود العلاقات الى ما كانت عليه

أكد وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، أن لبنان "جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، وسنبقى معاً بإذن الله متكاتفين ومتحدين من أجل بناء مستقبل أفضل لشعوبنا". وخلال إلقائه كلمة لبنان في مؤتمر وزراء الداخلية العرب الـ37 في مقر الأمانة العامة للمجلس في تونس، شدد على "أن لبنان لن يتخلى عن حضنه الطبيعي، حضن أمته وأشقائه، وستعود العلاقات إلى ما كانت عليه"، مشيراً إلى أن "هناك منظومة تحد متكاملة تواجه دولنا وشعوبنا لتهديم ما بناه الأجداد، لا يمكن مواجهتها إلا بتعاوننا وتماسكنا ووحدتنا"، ولافتاً أيضاً إلى "أن التفاعل الأمني والتنسيق المتواصل له الأثر الإيجابي في إنجاز ما وصلنا إليه من نتائج على صعيد العمل الأمني والأمن الاستباقي".

وكالة الأناضول

"كورونا" يضرب البورصات العربية وإيقاف تداول مؤشرين

ضرب فيروس "كورونا" البورصات العربية في أولى جلسات الأسبوع، الأحد، متأثرة بتسجيل أسرع هبوط في أسعار النفط الخام، الأسبوع الماضي، منذ 2008، إثر تراجع الطلب مع توسع رقعة انتشار فيروس "كورونا". وأغلقت أسعار النفط في ختام جلسة الجمعة عند 50.08 دولاراً للبرميل بالنسبة لخام برنت بتراجع 3.19 بالمئة مقارنة مع إغلاق الخميس، فيما تراجع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.91 بالمئة إلى 45.25 دولاراً للبرميل. وفي نهاية الجلسة، كانت البورصة الكويتية الأكثر تضرراً بعد هبوط المؤشر الأول بنسبة 10.98 بالمئة إلى 5991 نقطة، ما دعا إدارة البورصة لوقف تداولاته على أن تعود صباح الاثنين. ونزل المؤشر الرئيس بنحو 3.99 بالمئة إلى 4579 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام خاسرا 9.16 بالمئة إلى 5516 نقطة. وتراجعت بورصة مصر مع هبوط مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 6.44 بالمئة إلى 13807 نقطة.

وكالة أنباء رويترز

بورصات الخليج تهوى مع تصاعد مخاوف كورونا، والكويت أكبر خاسر

هوت أسهم الشرق الأوسط يوم الأحد، وتكبدت الكويت أكبر الخسائر، إذ يؤجج انتشار فيروس كورونا المخاوف من أضرار على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط. وفرض المسؤولون في أوروبا والشرق الأوسط والأميركتين حظراً على التجمعات الكبيرة وقيوداً أشد صرامة على السفر مع انتشار حالات إصابة جديدة بالفيروس في أنحاء العالم. وهوت بورصة الكويت، التي عاودت نشاطها بعد عطلة لثلاث جلسات، 11 بالمئة، مسجلة أكبر هبوط يوم الأحد، مع تراجع أسهم بنك الكويت الوطني 14.5 بالمئة.

وكالة فرنس برس

كابول تعترض على بند تبادل الأسرى في اتفاق السلام بين واشنطن وطالبان

احتجت الحكومة الأفغانية الأحد على بند رئيسي في الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان وهو ما ينذر بمحادثات صعبة لدى الاجتماع بين كابول والحركة المسلحة للتوصل إلى اتفاق منفصل. وأعلن الرئيس أشرف غني الذي يواجه أزمة سياسية بعد اتهامات عن تزوير في إعادة انتخابه مؤخراً، أنه لن يلتزم ببند في الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان يدعو طالبان للإفراج عما يقارب ألف سجين والحكومة الأفغانية لإطلاق سراح نحو 5000 من عناصر الحركة. والبند جزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد عامين من المحادثات بين واشنطن وطالبان، وجرى التوقيع عليه السبت في الدوحة، ويضع إطاراً زمنياً مدته 14 شهراً لانسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان، إذا التزمت طالبان بعدّة تعهّدات وبدأت محادثات مع كابول من أجل التوصل إلى اتفاق سلام أوسع نطاقاً.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو: القوات الروسية بسوريا موجودة بشكل قانوني وباقي القوات تناقض القانون الدولي

قال المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ديمتري بيسكوف إن القوات الروسية هي الوحيدة الموجودة في سوريا على أساس قانوني، بناءً على طلب القيادة الشرعية للجمهورية العربية السورية، أما الوجود العسكري للدول الأخرى فيتعارض مع القانون الدولي. وقال بيسكوف في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" اليوم الأحد: "روسيا هي الدولة الوحيدة التي لديها جيشها في سوريا على أساس قانوني بناء على طلب القيادة السورية الشرعية. وجميع القوات العسكرية في الدول الأخرى في سوريا تتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي".