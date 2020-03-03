الجزيرة - السعودية

تخصيص 25 مستشفى و8000 سرير لاستقبال حالات الإصابة بكورونا الجديد

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أنه لم يتم تسجيل حالة كورونا وأضاف أن القطاعات الصحية بالمملكة خصصت نحو 25 مستشفى للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد. وأكد خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مستجدات فيروس كورونا المستجد، أنه تم تخصيص 8000 سرير للعناية المركزة، منها 2200 سرير مخصصة لحالات العزل. نوه إلى أنه يتم على مدار الساعة مراجعة الأحداث الدولية ذات العلاقة وتقييم الوضع الراهن، والوضع العالمي. وتتولى الصحة متابعة كافة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد COVID-19 والتنسيق بين الجهات المعنية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في منافذ الدخول الجوية والبرية والبحرية .

الاتحاد - الإمارات

محمد بن راشد: نريد لشعبنا أفضل خدمات حكومية في العالم

أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، أن كل فرد في مجتمع دولة الإمارات شريك في تطوير الخدمات الحكومية، وكل متعامل هو "متسوق سري" وهو الحكم والمعيار لأداء أي جهة حكومية وكفاءة الخدمات التي تقدمها. جاء ذلك، لدى إطلاق تطبيق "المتسوق السري" الذي طورته حكومة دولة الإمارات بهدف تعزيز دور المتعامل وتحويله إلى شريك فاعل في تطوير وتحسين الخدمات من خلال التعرف على أفكاره ومقترحاته، ليمثل أول منصة حكومية ذكية في العالم بثماني لغات، تتيح لكل سكان دولة الإمارات تقييم الخدمات الحكومية باستخدام هواتفهم الذكية، ليصبح كل منهم متسوقاً سرياً.

الوطن - عمان

بمشاركة السلطنة.. وزراء الداخلية العرب يناقشون مكافحة الإرهاب

انطلقت في تونس أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد الذي استقبل وزراء الداخلية العرب بقصر قرطاج . وترأس وفد السلطنة لأعمال الدورة وزير الداخلية السيد حمود بن فيصل البوسعيدي. وناقش المجلس عددا من الملفات المدرجة على جدول الاعمال من بينها تقرير الامين العام للمجلس عن اعمال الامانة العامة بين دورتي المجلس السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين وتقرير رئيس جامعة الامير نايف العربية للعلوم الامنية عن اعمال الجامعة خلال الدورتين الحالية والسابقة فضلا عن إعادة النظر في معايير الإدراج والشطب على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الارهابية. كما تضمن البيان إعلان إنشاء فريق عمل عربي لرصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للعمليات الإرهابية. كما تضمن جدول أعمال المؤتمر النظر في معايير الإدراج والشطب على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي العمليات الإرهابية.