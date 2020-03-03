الوكالة الوطنية للإعلام

دياب أمام السلك القنصلي: قرار مفصلي للحكومة في الأيام المقبلة حبيس: زمن التغيير حان

أكد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب أن "الحكومة اختارت أن تحمل كرة النار، وهي تعمل على تخفيف لهيبها، كي لا تحرق التراب، بعد ان أحرقت الاخضر واليابس"، لافتا الى أن "الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش، لاتخاذ قرار مفصلي لهذه الحكومة، وهو قرار حساس ودقيق، ندرسه بعناية شديدة لأنه يشكل محطة هامة نحو رسم معالم لبنان المقبل". كلام الرئيس دياب جاء خلال استقباله في السرايا أعضاء السلك القنصلي الفخري في لبنان برئاسة عميد السلك جوزيف حبيس.

وكالة الأناضول

متحدث الرئاسة التركية: أوروبا لا تكترث بمسألة المهاجرين

صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن الدول الأوروبية لا تكترث بمسألة المهاجرين الفارين من هجمات النظام في سوريا، مشيرا أن تركيا لها طاقة معينة في استيعاب اللاجئين. وأوضح قالن في تصريح له، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الدول الأوروبية لا تكترث بالمشكلة طالما لم تصل إليها، وتعتبرها مشكلة الآخرين. وأضاف أن تركيا استضافت منذ بداية الأزمة السورية عام2011 وحتى اليوم، 3.7 مليون شخص، مشيرا أن نحو 500 ألف شخص هربوا من هجمات النظام في إدلب إلى الحدود التركية.

وكالة أنباء رويترز

تاس: بوتين يقول إن روسيا لا تخطط للدخول في حرب مع أحد

ذكرت وكالة تاس للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن روسيا لا تخطط للدخول في حرب مع أحد لكنها ترغب في إثناء دول أخرى عن الدخول في صراع مع موسكو. وقد أدلى بوتين بتلك التصريحات في مقابلة مع الوكالة الروسية التي بدأت نشر مقتطفات منها على أجزاء في 20 فبراير شباط. وتزامن نشر التصريحات مع تزايد التوتر في منطقة إدلب بسوريا حيث تدعم روسيا قوات الحكومة السورية في مواجهة تركيا.

وكالة فرنس برس

إردوغان يلتقي بوتين الخميس في روسيا لبحث الوضع في سوريا (الرئاسة التركية)

يتوجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الخميس إلى روسيا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول التصعيد في شمال غرب سوريا حيث تشنّ أنقرة عملية عسكرية ضد النظام السوري المدعوم من روسيا. وأعلنت الرئاسة التركية في بيان أن إردوغان "يتوجه إلى روسيا في 5 آذار/مارس من أجل زيارة لمدة يوم واحد". يأتي ذلك في وقت شهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو تدهورا في الأسابيع الأخيرة على خلفية الوضع في سوريا. وأعلنت تركيا الأحد البدء بعملية عسكرية ضد النظام السوري في منطقة إدلب، حيث أسقطت طائرتين حربيتين سوريتين وقتلت 19 عسكرياً سورياً. وأطلقت أنقرة عملية "درع الربيع" بعد أسابيع من التصعيد، وبعد مقتل أكثر من 30 عسكرياً تركياً الأسبوع الماضي بضربات جوية نسبتها أنقرة إلى النظام السوري.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ناريشكين: الاستخبارات الروسية تكللت دائما بإنجازات عالية في الشرق

أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، رئيس الجمعية التاريخية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن الاستخبارات الوطنية دائماً كانت تحصل على نتائج ملموسة في الشرق. وقال ناريشكين خلال طاولة مستديرة حول شؤون تطوير الدراسات الشرقية في روسيا: "أود أن أؤكد أن الاستخبارات السوفياتية والروسية، كانت دائماً تحصل على نتائج جيدة في الشرق. وبشكل كبير هذه النتائج كانت تأتي بفضل المستوى العالي للدراسات الشرقية الوطنية".