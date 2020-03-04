نداء الوطن

26/2/2020

" بيتكوين" الوسيلة المفضلة لتحرير الودائع"

في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان برزت في الفترة الأخيرة استراتيجيات عديدة وأدوات لتسييل الودائع المحجوزة لدى المصارف. فشهدنا طلباً متزايداً على القطاع العقاري وارتفاع أسهم" سوليدير" ما أدى الى انتعاش شركات كانت في طور الإفلاس. كما شهدنا طلباً متزايداً على اللوحات والمنحوتات الفنية، والمجوهرات... ولا شك أن عملة" البيتكوين" الرقمية برزت كملجأ أخير لاستخدامها رغم كل التقلبات التي مرت بها. فبعض المصارف اللبنانية ارتفع الطلب على " البيتكوين" كون هذه الأخيرة غير صادرة عن مصرف مركزي أو حكومية أو مؤسسة مالية. فهي عملة من شخص إلى آخر. تحكمها شبكة من أجهزة الكمبيوتر. انطلقت" البيتكوين" منذ نحو عقد من الزمن واستخدمها عدد لا يستهان به من المتعاملين حول العالم لكافة العمليات من حجوزات في الفنادق أو الشراء عبر الإنترنت. ولكن لم تنطلق هذه العملة في لبنان بسبب القيود التي وضعها مصرف لبنان على شرائها عبر بطاقات الانتماء وبطء الإنترنت من جهة وانقطاع الكهرباء من جهة ثانية. ومن ناحية أخرى لم تلق هذه العملة الرقمية إقبالاً من اللبنانيين، كونها عالية المخاطر لكن في المرحلة الراهنة وعاد الطلب على تلك العملة للارتفاع.

الشرق الأوسط

27/2/2020

الولايات المتحدة والهند لاتفاق تجاري أولي أو التصعيد

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اتفقا على الانتهاء "سريعاً" من محادثات التجارة الجارية، التي يأملان في أن تقود الى المرحلة الأولى من اتفاق تجاري ثنائي بين البلدين. وانتقد ترمب الهند، بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة، قائلاً: "الهند ترفض أعلى رسوم على مستوى العالم على الأرجح".

وقبل الزيارة استمرت المفاوضات الصعبة بين الطرفين لشهور، سعياً لتضييق هوة الخلافات بشأن المنتجات الزراعية والأجهزة الطبية والتجارة الرقمية والرسوم الجديدة.

وأجرى ترمب محادثات تجارية في العاصمة نيودلهي، حيث ضم الوفد الأميركي المرافق للرئيس صهره جاريد كوشنر، والممثل التجاري روبرت لايتهايزر.

وتسعى الولايات المتحدة الى زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان والأجهزة إلى السوق الهندية كما تريد الهند استعادة وضعها التجاري الخاص، الذي امتد لعقود من الولايات المتحدة، في إطار برنامج "نظام الأفضليات المعمم" للبلدان النامية، الذي تطبقه أميركا. وتعود التوترات بين البلدين الى مايو (أيار) الماضي، بعدما ألغت واشنطن امتيازات تجارية، حيث كانت تسمح للهند بإدخال صادراتها معفاة من الضرائب، بقيمة 6.3 مليار دولار الى الأسواق الأميركية. وردت نيودلهي بفرض رسوم على 28 سلعة أميركية للسوق الهندية تشمل التفاح واللوز.

2/3/2020

" كورونا" يضرب البورصات العربية

تكبدت البورصات العربية خسائر فادحة، جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا في مناطق عديدة من العالم، وسط تنامي أعداد المصابين ووقع حالات وفيات مستمرة، ما يزيد احتمالات الضرر على الاقتصاد العالمي. ووفقاً لنظرية صعوبة انخفاض أسعار الأسهم العالمية والنفط والذهب في آن واحد، فإن السيناريو حدث الجمعة الماضي مع ختام تداولات الأسبوع، وهو ما يزيد المخاوف المتصاعدة من مدى تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والتأثيرات السلبية المنعكسة على أداء أسواق المال والمعادن والنفط.

الأسهم السعودية

هذا ولم تكن الأسهم السعودية بمعزل عن الأسواق في المنطقة حيث أنهى المؤشر العام تداولاته متراجعا 283 نقطة، ليسجل بذلك انخفاضاً بلغت نسبته 3.7 في المائة.

بورصات الإمارات

وفي دبي، هبطت السوق المالية بنسبة 4.5 وكان مصرف الإمارات المركزي نصح البنوك بإعادة جدولة الديون وخفض الرسوم والعمولات في إطار إجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

أسواق الخليج

كما ظلت بورصة قطر،ـ التي أعلنت عن أول حالة إصابة بالفيروس، مغلقة بمناسبة عطلة عامة، بينما تراجع مؤشر سوق البحرين المالية بواقع 3.4 في المائة.

أما البورصة المصرية

فقد هوت الأسهم المصرية أمس، ليفقد مؤشرها الرئيسي نحو 6 في المائة في أول ساعتين، وخسرت الأسهم نحو 33 مليار جنيه (حوالي ملياري دولار) من قيمتها السوقية، بعد تراجعات حادة للأسواق العالمية والخليجية.

3/3/2020

"مناورة" روسية قبل اجتماع "أوبك+"

قال الكرملين، إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع شركات النفط الروسية لتبادل الرؤى بشأن تأثير فيروس كورونا على أسعار النفط العالمية، لكن ليس لاتخاذ أي قرارات بعينها. ولمح بوتين إلى أنّه يحبّذ اتخاذ إجراء مشترك لكنه شدّد على أنّ المستوى الحالي لأسعار النفط مقبول بالنسبة لموسكو. وعلى صعيد منفصل، أودت وكالة إنترفاكس للأنباء أنّ وزارة الطاقة الروسية قالت إنّ إنتاج النفط بلغ 11.29 مليون برميل يومياً، ليظل شبه مستقر على أساس شهري، لكنها لم تعلن أرقاماً منفصلة لإنتاج كل من النفط ومكثفات الغاز. ومنذ العام الماضي، يُسمح لروسيا باستثناء مكثفات الغاز، وهي أحد أشكال النفط الخفيف من حصّتها بموجب اتفاق أوبك+ الحالي، لكنها ما زالت تعلن أرقاماً مجملة.