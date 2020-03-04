النهار/ رضوان عقيل

تناول الدعوات التي تصدر من قبل الجهات اللبنانية والتي تصوب سهامها نحو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتدعوه الى الإستقالة.

ولفت الى أن الرئيس ميشال عون يحظى بجملة من الإعتبارات التي تمكنه من البقاء في قصر بعبدا الى آخر يوم من موعد ولايته، كما أن البلدان المعنية بلبنان لا تشجع حصول مثل هذه الإستقالة أو الترويج لها ولا سيما الفرنسيين الأميركيين خوفاً من أن يقبض حزب الله على كامل البلد.

الجمهورية/ عماد مرمل

رأى أن الرئيس حسان دياب لم يتفاجأ بما يواجهه منذ وصوله الى سدة رئاسة الحكومة، لا لجهة حجم الأزمة التي ورثها ولا لجهة التصويب السياسي عليه وعلى حكومته من اتجاهات مختلفة، مضيفاً أن رئيس الحكومة يحاول فتح كوة في جدار الجفاء الغربي للحصول على بعض المساعدات كما أنه يأمل في استجرار مساهمة مالية من قطر لتقويم الإقتصاد.

الديار/ حسن سلامة

رأى أن خيارات الحكومة للخروج من الأزمة تتمثل بقيامها بجملة من الإجراءات المالية والنقدية، وإجراءات أخرى في قضايا الإصلاح والحد من التهرب الجمركي والضريبي، بالإضافة للدخول في خطوات جذرية تسمح بضخ مبالغ معقولة في الخزينة ومصرف لبنان.

اللواء/ حسين زلغوط

نقل عن مصادر سياسية متابعة قولها أن النظرة الدولية للبنان غير مريحة، وأن قابل الأيام يحمل مؤشرات سلبية تجاه التعاظي الخارجي مع لبنان بفعل الإصرار على تصوير لبنان بأنه مازال عاجزاً عن إنجاز الإصلاحات المطلوبة كمقدمة لمساعدته، مضيفاً أن فرنسا أكدت لا قرش واحد للبنان قبل الولوج في الإصلاحات في حين تضع واشنطن لبنان في الجبر المالي والإقتصادي، ما يمنع الدول الأخرى من تقديم المساعدة للبنان.