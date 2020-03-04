The Guardian

معلومات بأن ترامب قال لمسؤول طالبان "أنتم شعب صلب" في أول اتصال هاتفي بينهما

تحدث دونالد ترامب عبر الهاتف إلى أحد كبار مسؤولي طالبان في الوقت الذي ظهر فيه خلاف حول تبادل الأسرى مع اندلاع أعمال عنف جديدة بشكل يمكن أن يعرّض للخطر اتفاق السلام التاريخي الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة وحركة طالبان يوم السبت.

وشكّلت المحادثة بين ترامب ورئيس المكتب السياسي لحركة طالبان، عبد الغني باردار، أول حوار مباشر بين رئيس أميركي وقيادة الحركة منذ بدء التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان عام 2001.

وأعلنت طالبان إن الاتصال الذي جرى بين واشنطن والدوحة (حيث يوجد فريق التفاوض التابع لطالبان) استغرق 35 دقيقة وادعت فيه أن ترامب قال للمسؤول بارادار: "أنتم شعب صلب وبلدكم عظيم وأنا أفهم أنك تقاتل من أجل وطنك. نحن هناك منذ 19 عاماً وهذا وقت طويل جداً وانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان الآن في مصلحة الجميع ".

The Guardian

الهجرة: الاتحاد الأوروبي يثني على اليونان ويعتبرها "درعاً" بعد أن فتحت تركيا حدودها

قدم زعماء الاتحاد الأوروبي دعمهم للعاصمة اليونانية أثينا، واصفين اليونان بأنها "درع" أوروبا في ردع المهاجرين، على الرغم من الأسئلة التي طرحتها الأمم المتحدة حول انتهاكات القانون الدولي للاجئين.

التقى أربعة من زعماء الاتحاد الأوروبي برئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في بلدة أورستيادا الحدودية يوم الثلاثاء، بالقرب من موقع تستخدم فيه الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع لردع مئات المهاجرين وتمنعهم من محاولة العبور عبر تركيا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، "هذه الحدود ليست حدودًا يونانية فحسب، بل هي أيضاً حدود أوروبية... وأشكر اليونان على كونها تشكّل "درعنا" الأوروبي في هذه الأوقات".

روسيا اليوم

ليبيا متعطشة للمنتجات السورية.. ودمشق تبحث شراء النفط الليبي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي عبد الرحمن الأحيرش، وجود مفاوضات بشأن توريد سوريا بالنفط ومشتقاته من ليبيا، وذلك تزامناً مع إعادة فتح السفارة الليبية في العاصمة دمشق.

ورداً على سؤال بشأن توريد النفط من ليبيا إلى سوريا في المرحلة القادمة، قال الأحيرش لصحيفة "الوطن" السورية: "تحدثنا مع الرئيس بشار الأسد ومع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، ومع وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، وكل هذا يصب في (بحث إعادة) التبادل الاقتصادي بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بقضية المشتقات النفطية، فهذا الشق كبير ويحتاج إلى لجان مختصة وإلى وزراء مختصين، لكن باقي الأجزاء يحتاج إلى زيارة وفود فنية متمثلة بالوزارات مثلا وزير الصحة بخصوص الإمداد الطبي وغيره".