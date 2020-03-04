الوكالة الوطنية للإعلام

كتلة المستقبل: الحملة على التعامل مع صندوق النقد لا تستقيم من دون إيجاد الحلول البديلة

عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اجتماعاً في "بيت الوسط"، برئاسة النائبة بهية الحريري، استعرضت خلاله آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة، وأصدرت في نهايته بياناً أشارت فيه إلى أنّه "سبق للكتلة ان طالبت بعدم تسييس وباء الكورونا وإعطاء الأولوية لسلامة المواطنين اللبنانيين، غير أن توسع رقعة الوباء والإعلان عن حالات جديدة سبق التنبيه من حصولها، يكشف عن خلل كبير في الإجراءات التي رافقت منذ اليوم الأول وصول الطائرات الإيرانية من مدينتي مشهد وقم إلى بيروت".

وكالة الأناضول

الداخلية التركية: أكثر من 130 ألف مهاجر يعبرون الأراضي التركية إلى اليونان

بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان 130 ألف و469 مهاجرا. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أنه وصل عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية إلى اليونان 130 ألف و469 مهاجرا". وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكداً أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

وكالة أنباء رويترز

الرئاسة المصرية: ترامب يبلغ السيسي بأن أميركا ستواصل الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن واشنطن ستواصل "الجهود الدؤوبة" للتوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي. وكان من المتوقع أن توقع الدول الثلاث على اتفاق في واشنطن الأسبوع الماضي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو: سنرفع العقوبات عن طالبان إذا وافق مجلس الأمن على المقترح الأميركي

أكد المبعوث الرئاسي الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوفعزم موسكو رفع العقوبات عن حركات طالبان إذا قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلغاء القيود الدولية بناءً على طلب واشنطن، وأضاف كابولوف في مؤتمر صحفي عقد بوكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا": لقد طلبوا (الولايات المتحدة) من مجلس الأمن رفع العقوبات بحلول التاسع والعشرين من أيار". وتابع أن ذلك سيكون له بعض العواقب، حيث أنه بموجب الاتفاق، فإن الولايات المتحدة ملزمة بإلغاء جميع العقوبات على طالبان، والتي فرضت مدار عقود، بحلول السابع والعشرين من آب.