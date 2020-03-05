السياسة التوافقية والديمقراطية في تونس: تحديات الإصلاح السياسي

ماهر القدرات 2/3/2020

تحت شعار التوافقية، تخلت الدولة عن قضايا ضرورية، مثل العدالة الانتقالية، وإصلاح قطاع الأمن ولم يتسنى لها اتخاذ إجراءات جريئة بشأن الاقتصاد أو تشكيل المحكمة الدستورية. أدّت أيضاً تلك السياسة التوافقية إلى تطبيق نظام المُحاصصة الحزبية وملء المناصب بمسؤولين تنقصهم الكفاءة اللاّزمة والوعي السياسي المطلوب، ويفتقرون إلى التجربة في إدارة شؤون البلاد. وقد فتح الباب على مصراعيه لتفشّي الفساد والمحسوبية.

تشمل التدابير الاقتصادية الإصلاحية الأخرى التي يجب أن تتخذها الحكومة العمل على مُحاربة الفساد وبعث مشاريع تنموية تنهض بالبلاد والجهات الدّاخلية المحرومة، وتشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاصّ. وتشريعياً، يجب العمل على تنقيح الدستور وخاصّة في بابه المُتعلق بنظام الحُكم ومُراجعة القانون الانتخابي وإصدار قانون يمنع "السياحة الحزبية" التي تسمح للسياسيين بتبديل الأحزاب السياسية بعد الانتخابات والتي أضرت بصورة المشهد السياسي كثيراً في الآونة الأخيرة، وتفعيل القوانين التّي تُجرّم التلاعب بالانتخابات والتمويلات المشبوهة للأحزاب والجمعيات.

تفعيل مواجهة صفقة القرن

علي محمد فخرو 3/3/2020

ما كانت صفقة القرن الأمريكية – الصهيونية إلّا تتمّة لمسار استعماري أمريكي أصاب فلسطين وشعبها عبر سبعة عقود من الزمن، وتتويجاً لاحتلال صهيوني استيطاني لأرض نهبت من مالكيها الشرعيين، وممارسات من جانب سلطات الاحتلال الصهيوني لنظام "أبارتايد" جديد يسعى لتهميش واجتثاث الوجود الفلسطيني العربي، أما الإدارة الأمريكية الحالية، المنحازة كلياً للمشروع الصهيوني، والمدافعة عنه سياسياً واقتصادياً وأمنياً، فقد أنكرت وألغت كل ما قبلته الإدارات الأمريكية السابقة من مبادئ وقرارات شرعية دولية متواضعة، سواء تلك التي قرّرها مجلس الأمن الدولي أو التي اتخذتها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة عبر عشرات السنين، من مثل اعتبار مدينة القدس أرضاً محتلّة لا يجوز للدول الأعضاء نقل سفاراتها إليها، أو من مثل حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم ومساكنهم وتعويضهم. بل ذهبت الإدارة الأمريكية إلى إضافة مبادرات ما كان الكيان الصهيوني نفسه ليتجرّأ على أن يأخذها، من مثل اعتبار ضمّ هضبة الجولان السورية العربية المحتلة إلى الكيان الصهيوني أمراً شرعياً، أو من مثل إعطاء الضوء الأخضر لسلطات الكيان الصهيوني لاغتصاب غور الأردن.