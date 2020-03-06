نداء الوطن 2-3-2020

فوز هيوستن وخسارة لايكرز وعودة كوري تتأجّل

أسقط هيوستن روكتس مضيفه بوسطن سلتيكس بفارق نقطة واحدة بعد التمديد 111-110، بينما أوقف ممفيس غريزليز سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لضيفه لوس أنجليس لايكرز متصدّر المنطقة الغربيّة وهزمه 105-88، في أبرز مباريات الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلّة.

2-3-2020

أكابولكو لنادال ودبي لديوكوفيتش

أحرز الإسباني رافايل نادال المصنّف ثانياً عالمياً، لقبه الأوّل في دورات محترفي كرة المضرب لهذا العام، بفوزه على الأميركي تايلور فريتز 6-3 و 6-2 في المباراة النهائية لدورة أكابولكو المكسيكيّة. غاب نادال عن المنافسات الرسميّة منذ خسارته أمام النمسوي دومينيك تييم في ربع نهائي أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كانون الثاني الماضي، لكنه قدّم أداءً قوياً في أكابولكو، وأحرز لقبها للمرّة الثالثة في مسيرته الاحترافية بعد 2005 و2013، من دون أن يخسر أي مجموعة.

3-3-2020

تصنيف المحترفين: ديوكوفيتش يبتعد وتييم ثالثاً بدلاً من فيديرير

أطاح النمسوي دومينيك تييم بالسويسري روجيه فيديرير من المركز الثالث في التصنيف الجديد لرابطة محترفي كرة المضرب الذي صدر أمس، في ظل ابتعاد فيديرير عن المنافسات بعد خضوعه لجراحة في ركبته.

3-3-2020

"يوروبا ليغ": بودابست تستضيف نهائي 2022

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أنّ المباراة النهائية للدوري الأوروبي-"يوروبا ليغ" للعام 2022 ستقام في العاصمة المجرية بودابست. وأشار "ويفا" خلال اجتماع للجنة التنفيذية في أمستردام، إلى أنّ ملعب "بوشكاش أرينا" الذي افتتح في تشرين الثاني الماضي، سيكون مسرحاً لأحداث المباراة النهائية للمسابقة الأوروبية الثانية من حيث الأهمية بعد دوري الأبطال، علماً أنّه الملعب الوحيد الجديد الذي يستضيف مباريات في كأس أوروبا 2020 المقرّرة الصيف المقبل في 12 مدينة و12 دولة.