TL

مع بدء العد العكسي لاستحقاق اليوروبوند حيث سيتم السبت إعلان قرار لبنان رسمياً في مسألة اليوروبوند، بعد اجتماع مالي برئاسة رئيس الجمهورية وبحضور الرئيسين بري ودياب ووزيري الاقتصاد والمال وحاكم مصرف لبنان على أن يلي ذلك جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

المنار

قرار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفاً، إضافة إلى تعميم المنع على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.

nbn

فيروس كورونا لم تستجد عليه متغيرات جوهرية في لبنان فالوضع تحت السيطرة ولا داعي للهلع وفق ما أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في بيروت إيمان الشنقيطي للـNBN.

mtv

الأجواء غير الصحية تلازمت مع الملف الصحي الشائك الذي يتسبب به فيروس الكورونا، وقد ارتفع عدد المصابين به إلى ستة عشرة وسط تحذير منظمة الصحة على مواجهة الفيروس إذا توسع انتشاره .

NTV

أعلن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أنه تقرر وضع إشارة منع تصرف على أصول عشرين مصرفاً وإبلاغ ذلك إلى المديرية العامة للشؤون العقارية، وأمانة السجل التجاري، وهيئة إدارة السير والآليات، وحاكمية مصرف لبنان، وجمعية المصارف، وهيئة الأسواق المالية .

OTV

أعلن رئيس الجمهورية أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم السبت لاتخاذ القرار المناسب بشأن مسألة اليوروبوندز.

LBC

كورونا ما زال يفتك لبنانياً وعالمياً ما يستدعي من المؤسسات والأهل وجميع أفراد المجتمع التعاطي بأقصى الجدية مع هذا الوباء الذي يمكن أن يستوطن جسم الإنسان وقد لا تظهر عوارضه إلا بعد أربعة عشر يوماً، ولكن بعد أن يكون المريض قد اختلط بعشرات الأشخاص وربما المئات.

الميادين

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، ​حسين سلامي​، أن "​فيروس كورونا​ قد يكون ناجماً عن هجوم بيولوجي أميركي استهدف ​الصين​ أولاً ثم إيران"، مشدداً على أن " إيران ستنتصر على الفيروس، ونحن نخوض حرباً بيولوجية، وعلى الجميع أن يعلم أنها ستتجاوز هذه المرحلة نحو الاستقرار".

الجزيرة

أعلن مستشار الرئيس الأميركي ​جاريد كوشنر​، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أن "البيت الأبيض عرض خطته للسلام "صفقة القرن" في محاولة لتغيير الوضع الراهن"، مدعياً أن "الوضع الراهن يتعلق بالعملية التي يستمر بها ​الفلسطينيون​ بتلقي مليارات الدولارات من دول ​العالم.

العربية

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ خلال ​مؤتمر صحفي​ مشترك مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، أن "العلاقات التركية الروسية لها تاريخ طويل يمتد لقرون، ويقوم على التعاون المتبادل.