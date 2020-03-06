لبنان الحر

أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أن "البعض تفاجأ بعودة الحراك وكأن الحراك انقطع وعاد، فيما الحراك لم ينقطع لحظة واحدة ولو خفّت وتيرته وتراجعت في الشارع مؤخراً، ذلك لأن أساس الحراك موجود في قلوب الناس بمعزل عن متى وكيف يترجم في الشارع".

صوت لبنان

رأى رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط أنّه "من الضروري أن يعمل لبنان على برنامجٍ مع ‏صندوق النقد الدولي، على أن تكون الشروط مقبولة، مضيفاً أنّ وجود حكومة الآن يعدّ أفضل من الفراغ ‏السياسي.

radio orient

شدّد النائب نهاد المشنوق على أنّ "القرار القضائي بحقّ أصول المصارف وأصول أصحابها هو إعلان حرب عديمة المسؤوليّة مع المصارف، في ذروة خوف الناس على ودائعها وعلى سعر صرف الليرة. وهو يأتي في لحظة قلق الناس على ودائعها.

اذاعة النور

أكد رئيسُ المجلسِ التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن الحكومةَ ستقدمُ قريباً على خطواتٍ تتعلقُ بالدينِ العامِّ والنهوضِ بالوضعينِ الاقتصادي والمالي.

صوت المدى

أكد عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​أسعد درغام​، أن ​التيار الوطني الحر​ "لا يتمسّك بأي قاضٍ وبأي موقع في ​القضاء،​ وأي قرار يؤخذ يجب أن يحيّد أموال المودعين اللبنانيين"، مؤكداً أنه "كان على الحكومة الماضية أن تضع خطّة للدفع.