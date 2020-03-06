النهار/ إميل خوري

رأى أن ترجمة الكلمة المهمة المكتوبة للسفيرة الأميركية السابقة في لبنان تكون بمساعدة لبنان على إجراء انتخابات نيابية مبكرة تقول فيها أكثرية الناخبين أي لبنان تريد في كل المجالات. ولفت إلى أنه لا خروج من الأزمة إلا بانتخابات تقول فيها الأكثرية أي لبنان تريد.

الجمهورية/ عماد مرمل

كتب عن زيارة وزير السياحة والشؤون الاجتماعية الدكتور رمزي مشرفية إلى سوريا ولقائه وزراء السياحة والبيئة والإدارة والعمل السوريين. ونقل عن مصادره قولها إن الوزراء السوريين المعنين أبلغوا إلى مشرفية الاستعداد للتجاوب مع كل ما يطلبه أو يطرحه لبنان لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وهم شرحوا له الآلية المعتمدة في التعاطي مع العائدين وتدبير أمورهم وحاجاتهم على مختلف الصعد وضمن هذا السياق، وأكد المسؤولون السوريون للوزير اللبناني أنه لا توجد شروط مسبقة يمكن أن تعوق العودة أو تؤخرها.

الجمهورية/ طوني عيسى

كتب عن صفقة القرن، وعن الضغوط التي تمارسها إسرائيل في إنجاز عمليات الضم والسيطرة على غور الأردن والمستوطنات وجوارها في الضفة الغربية. وتناول الضربات التي يوجهها الإسرائيليون إلى المواقع الإيرانية في سوريا، مشيراً الى أن هذه الاستحقاقات ستؤدي إلى إحداث تحولات مهمة في عدد من دول الشرق الأوسط ولا سيما منها الجوار الإسرائيلي وصولاً إلى العراق ودول الخليج والعراق، وطبعاً سيكون لبنان في طليعة المستهدفين من خلال: ملفات النازحين الفلسطينيين والغاز وترسيم الحدود براً وبحراً وفك الإرتباط بنفوذ إيران، وسيكون على لبنان أن يواجه نتنياهو العائد الى السلطة مستقدماً بدعم أميركي متجدد.

الديار / ياسر الحريري

نقل عن مصادره قولها وجود لجان داخل أروقة السراي الحكومية تعمل تحت عنوان: تشجيع الإنتاج في لبنان وستكون الأيام المقبلة حاسمة لجهة إعلان الخطط الحكومية للمعالجة، وتوقع أن تقوم الدول: قطر وفرنسا وروسيا، عبر ودائع مهمة ومساعدات في قطاعات مباشرة بمساعدة لبنان.

اللواء/ عمر البردان

اعتبر أن الوضع المالي قارب الخطوط الحمر مع تراجع الأرقام الاقتصادية والمالية بشكل مخيف، مضيفاً أن الخطة الاقتصادية التي تريد حكومة الرئيس حسان دياب اعتمادها لم تنضج لإخراج لبنان من واقعه الاقتصادي المزري، ولكسب ثقة المجتمع الدولي الذي أعلن بوضوح أنه لن يقدم مساعدات للبنان إلا في حال التزمت حكومته السير بخطوات إصلاحية للقضاء على الفساد.