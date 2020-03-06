The New York Times

طائرات فارغة ومطارات مهجورة: فيروس كورونا يهز قطاع السفر

انخفضت أسعار أسهم شركات الطيران انخفاضاً حاداً يوم الخميس، حيث أدرك المستثمرون احتمال إلغاء رحلات جوية وتراجع المبيعات وتخفيضات كبيرة في الخدمة لشهور قادمة. وقد أعلنت عدة شركات طيران - بما فيها United Airlines و JetBlue و Lufthansa - عن إغلاق خطوط جديدة في الأيام الأخيرة. وأفادت مجموعة تجارية صناعية إن فيروس كورونا قد يقضي على ما بين 63 مليار دولار و 113 مليار دولار من إيرادات شركات الطيران حول العالم هذا العام. وقال نيكولاس كاليو، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية Airlines for America "هناك عدد أقل بكثير من الأشخاص الذين يطيرون هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي ويتم إلغاء الرحلات الجوية لأن الناس ما عادوا يستقلّون الطائرات."

The Guardian

تركيا تنشر ألف شرطي على الحدود مع اليونان مع ارتفاع منسوب التوترات

اندلعت التوترات على طول الحدود البرية لليونان مع تركيا مرة أخرى، بعد أقل من 48 ساعة من زيارة رؤساء الاتحاد الأوروبي للمنطقة، حيث أعيد تجميع آلاف الأشخاص من قبل السلطات التركية في المنطقة. أعلنت أنقرة أنها ستنشر ألف شرطي من القوات الخاصة على طول الحدود يوم الخميس، مدعية أن عشرات الأشخاص أصيبوا على أيدي حراس يونانيين كانوا يحاولون منعهم من العبور إلى البلاد. وقال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو للصحفيين بعد القيام بجولة على متن طائرة مروحية في منطقة إفروس "تسببوا بإصابات لـ164 شخصاً وحاولوا إعادة 4900 إلى تركيا ولذلك سننشر ألف شرطي من القوات الخاصة لمنع عمليات إعادة اللاجئين إلى تركيا".

روسيا اليوم

إسبر: أي انسحاب للقوات الأميركية من أفغانستان سيكون منسجماً مع خطوات الشركاء

أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن أي انسحاب للقوات الأميركية من أفغانستان سيكون منسجماً مع خطوات بريطانيا والشركاء الآخرين. وقال إسبر خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني بين والاس في واشنطن، "في ما يتعلق بأفغانستان، نواصل مشاوراتنا الوثيقة مع تقدم عملية السلام وبدء المفاوضات الأفغانية – الأفغانية بالغة الأهمية". وأضاف إسبر: "أكدت للوزير والاس أن العملية كلها ستكون مبنية على شروط وأننا سنحافظ في أفغانستان على القدرات الضرورية لحماية عسكريينا وحلفائنا ودعم القوات الأمنية الأفغانية". وتابع قائلاً: "أكدنا أيضاً أن أي انسحاب للقوات الأميركية سيكون منسجما مع خفض عدد القوات الذي بدأت به بريطانيا والشركاء الآخرون". من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني، تعليقاً على الاتفاق بين الولايات المتحدة و"طالبان" وعملية السلام في أفغانستان: "أعتقد أننا على الطريق الصحيح.