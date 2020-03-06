الوكالة الوطنية للإعلام

القاضي إبراهيم للوطنية: قرار منع التصرف يعني أن لا أحد فوق الغربال

استغرب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، في اتصال أجرته الزميلة في "الوكالة الوطنية للإعلام" لينا غانم "الضجة المضخمة، حول القرار الذي صدر عنه اليوم والمتعلق بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفاً وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، إضافة إلى تعميم المنع على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف. وأشار القاضي ابراهيم إلى "أن هذا القرار، هو ملف كغيره من الملفات القضائية التي نتابعها، فمنع التصرف بالأصول تعني بكل بساطة أنه ممنوع التصرف بالأسهم والعقارات والسيارات والممتلكات والمباني".

وكالة الأناضول

أردوغان: القرارات التي سنتخذها مع بوتين ستريح المنطقة وبلادنا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن القرارات التي ستُتّخذ خلال لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، ستريح المنطقة والبلدين. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الخميس، في بداية لقائه مع بوتين بقصر الكرملين.

وأشار أردوغان إلى أن اللقاء كان مقررًا إجراؤه في تركيا، لكنه يجري اليوم في موسكو بسبب أعمال الجانب الروسي بشأن الدستور، والتطورات الأخرى ذات الصلة. وشدّد على أهمية اللقاء بشأن محادثات إدلب، مبينًا أن أنظار العالم متجهة نحو هذا اللقاء جراء الأزمة القائمة في المنطقة. وأضاف: "الخطوة التي سنتخذها اليوم هنا، والقرارات الصائبة التي سنتخذها، ستريح المنطقة وبلادنا".

وكالة أنباء رويترز

وكالة الإعلام الروسية: المعارضة السورية تستأنف قصف سراقب وطريق إم5 السريع

قالت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن أحد مراسليها إن مقاتلي المعارضة السورية استأنفوا قصف مدينة سراقب الاستراتيجية بمحافظة إدلب الشمالية الغربية وكذلك طريق إم 5 السريع الواصل بين دمشق وحلب. وأضافت الوكالة أن مقاتلي المعارضة حاولوا دخول سراقب لكن قوات الحكومة تصدت لهم.

وكالة فرنس برس

أوبك تقترح على روسيا خفضاً جديداً لإنتاج النفط

اقترحت منظمة أوبك خفضاً جديداً حاداً في إنتاج النفط ب1,5 مليون برميل يومياً لمحاولة وضع حد لتراجع الأسعار بسبب فيروس كورونا المستجد، وستحاول دول المنظمة الحصول على دعم حليفها الروسي المتحفظ عن هذه الاستراتيجية. وجاء في بيان نشر عقب اجتماع في مقر منظمة الدول المصدرة للنفط في فيينا أن الوزراء "اتفقوا على تقديم توصية للاجتماع الوزاري الثامن بين أوبك والدول خارجها بإجراء تعديل جديد ب1,5 مليون برميل يومياً حتى 30 حزيران 2020". ولم تشمل جلسة النقاش الأولى هذه سوى الدول الأعضاء (13 دولة) في المنظمة لتوفير فرصة لها لتوحّد موقفها في مواجهة شركائها الخارجيين العشرة، بينهم روسيا، الذين سيتم الاجتماع معهم الجمعة. ومنذ بداية عام 2017، التزم هذا التحالف المكون من 23 دولة، المعروف باسم أوبك، حصص إنتاج صارمة للحفاظ على الأسعار. وجرى في مرحلة أولى سحب 1,2 مليون برميل يومياً أضيف إليها 500 ألف برميل في كانون الأول، وخفّضت السعودية 400 ألف برميل آخر من إنتاجها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ترامب ينفي إدلاءه بتصريحات قد تفاقم من تفشي "كورونا" في أميركا

نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إدلاءه بتصريحات وصفت بأنها يمكن أن تفاقم من تفشي فيروس "كورونا" الجديد في الولايات المتحدة. وقال ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر": "لم أقل أبداً إن الأشخاص الذين يعانون من المرض، يجب عليهم أن يذهبوا إلى العمل". وتابع الرئيس الأميركي، قائلاً: "هذه مجرد أخبار وهمية مزيفة ومعلومات مضللة يروجها الديمقراطيون ووسائل الإعلام التابعة لهم". واستمر ترامب قائلاً: "إنهم يحاولون أن يستغلوا فيروس كورونا سياسياً، ذلك أمر مفزع". واستدرك قائلاً: "إنهم يحاولون فقط إلحاق الضرر بالجهد المذهل والناجح الذي يُبذل لكبح انتشار وتفشي فيروس كورونا".