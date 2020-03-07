TL

تملك الذعر نفوس اللبنانيين وهم يستمعون إلى وزير الصحة حول تفلت انتشار الكورونا، لا سيما بعد اعلان مستشفى رفيق الحريري عن تسجيل ست حالات جديدة ليصبح عدد الحالات المسجلة حتى هذه الساعة اثنتين وعشرين حالة.

المنار

حالات الكورونا التي تسربت إلى لبنان خلال اليومين الماضيين جاءت من بلدان غير مصنفة على انها موبوءة كما قال الوزير، فوقع ما لم يكن بالحسبان.

nbn

من الاحتواء إلى الإنتشار انتقل فيروس كورونا في لبنان بعدما تم تشخيص أربع حالات مجهولة المصدر تسربت من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة.

mtv

الكورونا في لبنان من " لا داعي للهلع" الى "انتهى الدلع". هكذا يمكن اختصار تطور الوضع الصحي من أسبوعين إلى اليوم، وفي الحالين على لسان وزير الصحة. فالوزير "حمد حسن " أعلن بكل صراحة أننا خرجنا من مرحلة احتواء كورونا الى مرحلة الإنتشار، وهناك أربع حالات مجهولة المصدر.

NTV

فقال رئيس الجمهورية أن لا دور له في الإجراء الذي اتخذه المدعي العام المالي وان الرئيس يسهر على احترام القوانين ومنع أي خلل في تطبيقها من دون أن يكون له أي موقف تجاه هذا الفريق أو ذاك اما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد نفى صحة إدعاءات البعض بأنه يقف شخصيا خلف قرار ابراهيم.

OTV

ساعات قليلة ونعرف القرار، ولا داعي لاستباق الجلسة بمزيد من التحليلات أو التكهنات، لأن المطلوب في هذه المرحلة أعلى قدر من الوحدة الوطنية حتى يبدأ تجاوز البلاد للمحنة.

LBC

"لجنة كورونا" اتخاذ سلسلة تدابير أبرزها تمديد إقفال المدارس والجامعات ودور الحضانة أسبوعا آخر، أي إلى 14 آذار... إقفال الأندية الرياضية والملاهي الليلية ودور السينما والمعارض والمسارح... وإجراءات أخرى...

الميادين

أعلنت السلطات الصحية في ​روسيا​ عن تسجيل 6 إصابات جديدة بـ​فيروس كورونا​ 5 منها في العاصمة ​موسكو​.

الجزيرة

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، أن منظومة أس-400 الروسية الدفاعية ستعمل في نيسان المقبل، مشيرا إلى أن بلاده طلبت من ​الولايات المتحدة​ منظومة باتريوت، ومراكز المراقبة في إدلب شمال غربي ​سوريا​ ستحتفظ بوضعها الحالي في ظل اتفاق وقف ​إطلاق النار​.

العربية

ذكر وزير الخارجية الهولندي ​ستيف بلوك​ أنه يجب تعزيز اتفاق وقف ​إطلاق النار​ الذي أبرمته ​موسكو​ و​أنقرة​ في منطقة إدلب السورية من خلال إقامة منطقة حظر طيران لمنع تعرض أي مستشفيات للقصف.