لبنان الحر

أعرب السفير البريطاني في لبنان ​كريس رامبلنغ​ عن إستعداد ​الحكومة البريطانية​ لمساعدة ​وزارة الطاقة والمياه​ ومواكبتها في تنفيذ خططها المستقبلية، مبدياً عن إستعداد الشركات البريطانية للإستثمار في لبنان.

وكان السفير البريطاني قد زار وزير الطاقة والمياه ​ريمون غجر​ في مكتبه في الوزارة، وكانت جولة أُفق شاملة لمشاريع الوزارة ورؤيتها المستقبلية في قطاعات النفط والمياه والكهرباء.

صوت لبنان

أعلن وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، في مؤتمر صحافي من مستشفى البوار، أننا "خرجنا من مرحلة إحتواء فيروس ​الكورونا​ وبات لدينا إنتشار لهذا الفيروس"، داعياً السياسيين إلى تحمل المسؤولية بالحد الأدنى عبر رفع المعنويات، مؤكداً أن الوقت الآن ليس للجدل البيزنطي، مشدداً على أننا "لن نتخلى عن مسؤولياتنا وسنتابع عملنا".

radio orient

أشار المفتي الشيخ ​محمد رشيد قباني​ إلى أننا "فوجئنا بقرار وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ بإصرارها على المضي بمرسوم دورة كتاب العدول 2018 المجمد، رغم موقف رئيس مجلس الوزراء السابق ​سعد الحريري​ من هذا المرسوم في الحكومة السابقة، وقد لمس فيه خللا واضحا على صعيد تصحيح المسابقات، ورفض توقيعه لحين إجراء عملية تحقيق موضوعية تطال التصحيح من أجل تبيان الحقيقة".

اذاعة النور

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​" الشيخ ​علي دعموش​، في خطبة الجمعة، على "ضرورة التعاطي بجدية مع التحذيرات والارشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة التي تهدف الى الحد من انتشار ​فيروس كورونا​ في لبنان"، معتبرا أن أي "تهاون في ذلك يمثل مخالفة شرعية عند امكان نقل العدوى إلى الآخرين".

صوت المدى

تقدمت ​وزارة الخارجية والمغتربين​ بشكوى إلى ​مجلس الأمن الدولي​ بالخروق الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية. وفي هذا السياق، عرض وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ مع المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش تطورات الاوضاع في الجنوب والتزام لبنان تنفيذ ​القرار 1701​.