اعتبرت تقارير أن غارتين إسرائيليتين في وسط وجنوب سورية، ليلة الأربعاء – الخميس الماضية، كانتا "غير مألوفتين" ولم تستهدفا عملية نقل أسلحة، وتسببتا بإطلاق قوات الجيش السوري مضادات جوية في مناطق متفرقة. أن في هذه الغارات "تم تدمير موقع لصنع سلاح كيميائي"، بحسب المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، الذي أضاف أنه "إذا كان الأمر بهذا الشكل فإن الحديث عن استهداف هام، ويدل على جمع معلومات استخبارية دقيقة أيضاً".

قالت القناة الإسرائيلية "13"، إن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، لم تُسمّهم، قد أكدوا عزمهم على الموافقة على الضم الإسرائيلي للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، "خلال أشهر، إذا لم يعُد الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات".

نسبت "تايمز أوف إسرائيل" الى مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية تعليقاً على تصريح رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية بأن واشنطن حاولت غير مرة ترتيب اجتماعات سرية مع ممثلين عن الحركة. وقالت ان نفى "نفياً قاطعاً" هذا الكلام، قائلاً: "لا أساس لهذه الادعاءات من الصحة إطلاقا".

يسعى تحالف "كاحول لافان" للضغط على رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، مرةً من خلال طرح فكرة تشريع قانون يمنع من يواجه لوائح اتهام جنائية من تولي رئاسة الحكومة، ومرة أخرى من خلال إبداء الاستعداد لتشكيل حكومة أقلية تستند إلى دعم نواب القائمة المشتركة، رغم التصريحات العنصرية لرئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، عشية الانتخابات الأخيرة الذي كرر رفضه الاستناد إلى دعم القائمة المشتركة، وقال إنه يريد "أغلبية يهودية".

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عبر موقعها الإلكترونيّ، أنه في "كاحول لافان"، يفحصون إمكانيّة تشكيل حكومة من أربعين عضو كنيست، تضمّ تحالُف "العمل - غيشر - ميرتس"، وبدعم من ليبرمان و12 عضواً من القائمة المشتركة، وهم أعضاء المشتركة دون نواب التجمّع الثلاثة.

كرر نتنياهو حرفيا التغريدة التي نشرها، ليبرمانفي الموقع نفسه، وهو يتهم نتنياهو بتشبثه بمنصبه رغم تلقيه اتهامات بارتكاب جرائم. وكتب مخاطبا ليبرمان: "هل أنت مجرد كاذب أم أن لك دافعا خفيا؟"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حزب "الليكود" طلب من المدعي العام أفيخاي ماندلبليت فتح تحقيق مع زعيم "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان ضمن قضية فساد.