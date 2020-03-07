قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة إن أنقرة استلمت منظومة أس-400 الروسية الدفاعية بالكامل وأنها ستعمل في أبريل المقبل، مشيراً إلى أن بلاده طلبت من واشنطن منظومة باتريوت.

قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى 100 ألف، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير لقاحات، لكنها قالت إنه من غير المتوقع أن يختفي الفيروس في الصيف. وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي، إننا ننتظر نتائج اختبارات نحو 20 لقاحاً لفيروس كورونا، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته.

أكدت إحصاءات مركز أنظمة العلوم والهندسة التابع لجامعة جونز هوبكنز، ومقرها في الولايات المتحدة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس الخطير على مستوى العالم بلغ حتى الآن 100330 حالة.

عقد مسؤولون من الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً في بروكسل، حيث دعوا إلى تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد، وذلك في وقت تواجه فيه بعض هذه الدول نقصا متزايداً في المواد الطبية مثل الكمامات بسبب اعتمادها على الواردات الصينية في هذا المجال.

في إيرلندا، طالبت السلطات أكثر من 60 من موظفي مستشفى في مدينة كورك بوضع أنفسهم قيد الحجز الصحي بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس داخل البلاد لا علاقة لها برحلات إلى إيطاليا.