أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تأمل أن تساهم الاتفاقات التي وقعها رئيسا روسيا وتركيا بشأن إدلب السورية في تخفيف حدة الوضع الانساني هناك وأعرب عن استعداد الولايات المتحدة، لمناقشة هذا الأمر مع تركيا، وتأمل في ذلك.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، ان "فرنسا وشركاؤها تأخذ في الاعتبار الاتفاق الذي عقد بين روسيا وتركيا أمس. المهم أن يؤدي هذا الاتفاق إلى وقف فوري وفعال للأعمال القتالية، على أن يكون وقفا مستداما وقابلا للتحقق".

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الجمعة، إن اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي أمر جيد وشرط مسبق لتقديم مزيد من المعونات الإنسانية الأوروبية لإدلب.

أعلنت الرئاسة التركية أن لاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أنقرة وموسكو بشأن الوضع في محافظة إدلب السورية، يسمح باستئناف التعاون بين البلدين في إطار "عملية أستانا" حول سوريا وانه لا يقضي بتراجع تركيا عن قرارها فتح الحدود أمام المهاجرين الراغبين في التوجه إلى الاتحاد الأوروبي.

أشاد وزير الصناعة والتجارة الأردني، طارق الحموري، بالزيارة الرسمية التي قام بها قبل يومين إلى دمشق، مؤكداً أنها ساعدت في "وضع أطر عامة" للحوار حول التبادل التجاري بين الدولتين.

دانت المملكة العربية السعودية التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية قرب السفارة الأمريكية في تونس، وراح ضحيته عون أمن برتبة ملازم أول.