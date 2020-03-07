النهار/ وجدي العريضي

نقل عن مصادر سياسية قولها أنه لولا قرار مدعي عام التمييز غسان عويدات الذي أوقف مفعول قرار المدعي العام المالي علي إبراهيم بشأن المصارف لكان البلد متجهاً إلى 7 أيار مصرفي ومالي، لأن المصارف كانت تتجه للاقفال في ظل ارتفاع وتيرة التصعيد السياسي. وابدى تخوفه من حصول فوضى مصرفية وارتفاع للدولار.

النهار/ سابين عويس

قالت أن تدعيات قرار المدعي العام المالي علي ابراهيم في حق 20 مصرفاً، وقرار مدعي التمييز بتجميده بقيت تتفاعل في الوسط المصرفي أمس، تحسباً لما سيحمله كلام رئيس الحكومة حسان دياب بعد ظهر اليوم على صعيد القرار الحكومي.

وكشفت عن وجود اقتراحات تدرس بشأن حماية الودائع وتتصل بامكان اللجوء إلى ما يعرف "Bail in" أي اعطاء المودعين اسهماً في المصارف.

الجمهورية/ راكيل عتيق

نقلت عن زوار دمشق قولهم أن الامكانات التي وصفتها سوريا منذ فترة لتحقيق عودة النازحين السوريين من لبنان كبيرة وجدية لدرجة صارمة وأن المدخل لتحقيق عودة النازحين السوريين من لبنان كبيرة وجدية لدرجة صارمة وأن المدخل لتحقيق عودة النازحين هو التنسيق مع الدولة الام لضمان أن تكون عودتهم آمنية وكريمة.

ولفتت نقلاً عن مصادرها أن منظمات الامم المتحدة يمكنها متابعة السوريين العائدين ومراقبتهم مثلما تفعل في لبنان.

الجمهورية/ جورج شاهين

تحت عنوان الحقائق "الضائعة" بين قراري المدعي العام المالي علي إبراهيم والمدعي العام التمييزي غسان عويدات في شأن منع التصرف بأصول مجموعة مصارف. قال إلى أن تتضح عناوين المرحلة المقبلة يبقى من المهم جداً الاعتراف بصعوبة البحث عن الحقائق الضائعة في هذا الملف المعقد، فقد تداخلت فيه المعطيات السياسية بالمالية والقانونية، وأن التاسع من آذار غير ما قبله ويبقى الرهان على قدرة لبنان حكومة وشعباً على عبور هذه المرحلة الخطيرة.

البناء/ علي بدر الدين

دعا رئيس الحكومة حسان دياب إلى أن تتخذ القرارات المناسبة لإستعادة الاموال المنهوبة أو جزء منها، وأن يضرب الحديد وهو حام، متسائلاً عما إذا سيراهن الشعب على جرأته باتخاذ قرار الانقاذ أم يوكل أمره إلى الله؟

الديار/ عيسى بو عيسى

وصف الداخل اللبناني بأنه مشتعل على كافة الصعد الاقتصادية والمالية ولاجتماعية وهناك أقل من أيام على موعد استحقاق تسديد اصدار "اليوروبوند" بقيمة مليار و100 مليون دولار ولا يزال الضياع سيد الموقف على خط القرار النهائي للحكومة.