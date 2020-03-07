روسيا اليوم

الخارجية الفرنسية: المهم أن يثمر الاتفاق الروسي التركي حول إدلب وقفا فعالا للقتال

علقت وزارة الخارجية الفرنسية على توصل موسكو وأنقرة إلى اتفاق بشأن الوضع في محافظة إدلب السورية، مؤكدة ضرورة أن يؤدي هذا الاتفاق إلى وقف فوري وفعال للأعمال القتالية وفي موجز صحفي، قال متحدث باسم الوزارة، ردا على سؤال وكالة "نوفوستي": "فرنسا وشركاؤها تأخذ في الاعتبار الاتفاق الذي عقد بين روسيا وتركيا أمس. المهم أن يؤدي هذا الاتفاق إلى وقف فوري وفعال للأعمال القتالية، على أن يكون وقفا مستداما وقابلا للتحقق.

روسيا اليوم

أردوغان: منظومة أس-400 الروسية الدفاعية ستعمل في أبريل المقبل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة استلمت منظومة أس-400 الروسية الدفاعية بالكامل وأنها ستعمل في أبريل المقبل، مشيرا إلى أن بلاده طلبت من واشنطن منظومة باتريوت.

وأضاف أن مراكز المراقبة في إدلب شمال غربي سوريا ستحتفظ بوضعها الحالي في ظل اتفاق وقف إطلاق النار. ونقلت الرئاسة التركية عن أردوغان قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب يحمي الحدود التركية ويمهد الأساس لإعادة الأوضاع في المنطقة لطبيعتها ويضمن الأمن للقوات والمدنيين. وأضاف:"كان بمقدور أمريكا أن ترسل معدات عسكرية إلى إدلب إن لم يبرم اتفاق وقف إطلاق نار لكن لم نتلق دعما حتى الآن".