الوكالة الوطنية للإعلام

مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية دعا وسائل الاعلام إلى مراجعته في ما يتعلق بمواقف عون: لا دور له في اجراء المدعي العام المالي

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

"نشرت صحيفتا "النهار" و "نداء الوطن" في عدديهما الصادرين يوم أمس، معلومات خاطئة عن دور لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ما خص الاجراء الذي اتخذه المدعي العام المالي في حق عدد من المصارف. كما تناولت وسائل اعلام اخرى الموضوع نفسه من زاوية مختلفة. يهم مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان يوضح ان رئيس الجمهورية، انطلاقا من مسؤولياته الدستورية ولا سيما بموجب القسم (المادة 50)، يسهر على احترام القوانين ومنع أي خلل في تطبيقها وفي كل ما يمكن ان تكون له مضاعفات سلبية على الاستقرار الامني والاقتصادي والمالي في البلاد، من دون ان يكون لفخامته أي موقف تجاه هذا الفريق أو ذاك او أن يكون طرفا في النزاعات عموما، والقضائية منها خصوصا.

وكالة الأناضول

الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف إطلاق النار في "إدلب"

رحب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، بإعلان وقف إطلاق النار، في منطقة خفض التصعيد بإدلب. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، بالعاصمة الكرواتية زغرب قبيل الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد حول إدلب وطالبي اللجوء. ووصف بوريل وقف إطلاق النار بأنه بادرة حسن نية من أجل الحل في إدلب. وأكد بوريل على ضرورة تحسين الاتحاد الأوروبي علاقاته مع كل من تركيا وروسيا، لافتا لوجود العديد من ملفات البحث مع موسكو وأنقرة. وأشار إلى أنّ تركيا تتحمل أعباء كبيرة من خلال إيوائها 4 ملايين لاجئ على أراضيها، قائلاً :"علينا فهم ذلك. ولكن علينا عدم استخدام اللاجئين كوسيلة للضغط".

وكالة أنباء رويترز

هولندا: يجب على الأمم المتحدة تطبيق منطقة حظر طيران في إدلب بسوريا

ذكر وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك أنه يجب تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته موسكو وأنقرة في منطقة إدلب السورية من خلال إقامة منطقة حظر طيران لمنع تعرض أي مستشفيات للقصف. وقال للصحفيين لدى وصوله إلى العاصمة الكرواتية زغرب لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ”سيكون من الحكمة إضافة منطقة حظر طيران“. وأضاف ”أعتقد أن الدول الأوروبية ترغب بشدة في المضي قدما... لإقناع كل أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإقامة منطقة حظر الطيران تلك. هذا لن يعوق القتال ضد القاعدة، لكنه سيوقف قصف المستشفيات“.

وكالة فرنس برس

هدوء "نسبي" في إدلب بعد دخول الاتفاق التركي الروسي حيز التنفيذ

يسود هدوء "نسبي" منطقة إدلب بشمال غرب سوريا بعد دخول الاتفاق التركي الروسي حول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة، وهو اتفاق يُرتقب أن يضع حداً لأسابيع عدة من المعارك العنيفة في نطاق محافظة إدلب، آخر معقل لفصائل المعارضة والجهاديين في شمال غرب البلاد وحيث تدخلت تركيا عسكرياً ضدّ قوات نظام الرئيس بشار الأسد المدعوم روسيًا. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إنّه برغم توقف القصف الجوّي من جانب النظام السوري وحليفته روسيا، فإنّ هناك "عدّة قذائف مدفعيّة" أطلقتها "قوات النظام على مواقع الفصائل" المعارضة في حلب وحماة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئيس التونسي في اجتماع الحكومة الجديدة: المرحلة تستوجب قيام كل جهة باختصاصها دون تداخل

صرح الرئيس التونسي، قيس سعيد، بأن المرحلة الحالية التي تمر بها بلاده تتطلب أنّ تضطلع كل جهة باختصاصاتها دون تداخل ولكن في انسجام تام. جاءت تصريحات قيس سعيد في كلمة في أول اجتماع له بالحكومة الجديدة، إذ تطرق الرئيس التونسي للمسار "العسير الذي شهدته عملية تكوين الحكومة والذي تمّ في كنف الاحترام التامّ للدستور، مبيّنا أن المرحلة الحالية تستوجب أن تضطلع كل جهة باختصاصاتها دون تداخل ولكن في انسجام تامّ، لأن ما حصل في السنوات الأخيرة كان نوعا من الصراع بين القصبة وقرطاج"، حسبما ذكر راديو موزاييك.