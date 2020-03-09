الشرق الأوسط 2/3/2020

الذكاء الصناعي يمكنه نظم الشعر

طور باحثون في جامعتي "كولورادو" و"دروري" بالولايات المتحدة، منظومة ذكاء صناعي يمكنها نظم الشعر. ويرجع أصل هذه الفكرة الى الباحث برندن بينا، كن جامعة كواورادو، الذي كان في الأصل يريد أن يبتكر منظومة لتقليد المشاعر التي يتم التعبير عنها عبر كلمات الأغاني، ولكن نظراً لأن معظم كلمات الأغنيات تخضع لقوانين حماية الملكية الفكرية، قرر بينا تطوير منظومة للتعلم العميق لنظم الشعر. وتعمل المنظومة الجديدة عن طريق تكوين مقاطع شعرية اعتماداً على الأبيات الأصلية في قاعدة البيانات الأساسية. وتم اختبار جودة الأبيات التي يتم إنتاجها بواسطة نقاد أدبيين وبرامج متخصصة في هذا الغرض، وتوصلوا إلى أن الأبيات التي يتم نظمها نجحت في التعبير عن المخزن بنسبة 87.5 في المائة، وعن الفرح بنسبة 85 في المائة. وكان قد ابتكر باحثون أنظمة ذكاء صناعي وبرمجيات متطورة للتعامل مع أشكال اللغة المختلفة، سواء المنطوقة أو المكتوبة، واسترعت هذه البرمجيات قدراً كبيراً من الاهتمام، لا سيما في مجال التواصل مع الروبوتات وأنظمة المساعدة الصوتية وغيرها من البرامج التفاعلية.

5/3/2020

هاتفك الذكي أقذر من مرحاضك بـــ"7مرات"

وفقاً لدراسة أجريت في 2011 قام بها باحثون في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي فإنه يمكن العثور على آثار سامة في واحد من كل 6 هواتف ذكية، كما قال الباحثون في دراسة اخرى أجريت في 2009 على البكتيريا التي أزيلت من أجهزة المحمول الشخصية، إن"الهواتف المحمولة أصبحت بمثابة خزانات حقيقية لمسببات الأمراض، وذلك لأنها تلمس الوجوه والأذنين والشفتين وأيدي مستخدمين مختلفين من مختلف الظروف الصحية". ووفقاً لشركة"Asurion العالمية التكنولوجيا، فإنه في المتوسط، يفحص الأميركيون هواتفهم مرة واحدة كل 12 دقيقة، كما أنهم يضعون رؤوسهم على هواتفهم نحو 80 مرة في اليوم، وهو ما يوفر الكثير من الفرص للكائنات الحية الدقيقة للانتقال بين أصابعهم وهواتفهم الذكية. وتنصح شركة" أبل" الأميركية للإلكترونيات بعدم استخدام السوائل أو المطهرات على أجهزتها، وبدلاً من ذلك تقترح شركة"موتورولا" للإلكترونيات استخدام قطعة قماش من المايكروفايبر، من النوع الذي قد تنظف به نظارتك الطبية.

5/3/2020

"ناسا" تعلن حاجتها لرواد فضاء ولا تشترط خبرة سابقة

أعلنت وكالة "ناسا" فتح باب التقديم للعمل بوظيفة رائد فضاء في برنامجها "أرتميس" وهو برنامج مشترك بين وكالة "ناسا" وشركات الطيران التجاري الأميركية، ووكالة الفضاء الأوروبية واليابانية والكندية. ويستهدف البرنامج إرسال امرأة ورجل إلى القمر بحلول عام 2024، إنشاء موقع استيطان فيه بحلول عام 2028، وتحضير البشرية للقفزة العملاقة التالية، وهي إرسال رواد فضاء لكوكب المريخ بحلول منتصف عام 2030. أما المؤهلات المطلوبة، فقد أوضح الإعلان أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الماجستير( أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية) في أي مجال من مجالات العلوم والتكنولوجيا أو الهندسة والرياضيات والعلوم البيولوجية أو علوم الكومبيوتر، مع عامين من العمل للحصول على درجة الدكتوراه في تلك المجالات، ثم اجتياز التقييم الذي تجريه الوكالة عبر الإنترنت للمتقدمين لشغل الوظيفة، وهو تقييم يستغرق حوالي ساعتين، وبعد اجتيازه هناك تقييمات اخرى ومقابلات شخصية.

نداء الوطن 3/3/2020

التلوّث في الصين يتراجع بفعل "كورونا"!

أظهرت صور ملتقطة عبر الأقمار الإصطناعيّة وزّعتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) تراجعاً لافتاً بالتلوّث في الصين، في وضع "متّصل جزئياً" بتياطؤ الإقتصاد جرّاء تفشي الكورونا، حسبما أعلنت الناسا. وتشير الخرائط إلى أنّ مستويات تركيز ثاني أكسيد النيتروجين تظهر تراجعاً قوياً بين النصف الأول من كانون الثاني، أي قبل فرض الحجر الصحي على ووهان ثم على مدن صينية أخرى، وبين الفترة الممتدّة من 10 شباط إلى 25 منه. وعادةً ما يسجّل مستوى التلوّث في الصين تراجعاً طفيفاً خلال فترة رأس السنة الصينية، غير أنّ الإنخفاض المسجّل هذا العام أعلى بكثير من التراجعات المعتادة، إذ تراوح بين 10% و30% في مناطق شرق الصين ووسطها.

4/3/2020

72% من الأميركين "فايسبوك" يتمتّع بنفوذ مفرط!

يعتبر أكثر من سبعة أميركيين من أصل عشرة أنّ "فايسبوك" يتمتع بنفوذ مفرط، حسبما أظهر استطلاع نشره موقع" ذي فيرج" في مؤشر الى التشكيك المتنامي من العامة إزاء دور هذه الشبكة الاجتماعية العملاقة. وبيّنت نتائج هذا الاستبيان الذي أجري في كانون الأول على 1123 مواطناً أميركياً تحفظات كثيرة من المستخدمين إزاء إدارة" فايسبوك" للبيانات الخاصة 41% من الأشخاص المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم يثقون بما فيه الكفاية بــــ" فايسبوك" من ناحية تشارك المعلومات ومن بين الأسباب المقدمة لعدم استخدام هذه المنصة، تصدّر الخوف من إساءة استخدام البيانات الخاصة القائمة. في المقابل حازت" مايكروسوفت" و"أمازون" و" نتفليكس" "وأبل" "وغوغل" على المستوى الأعلى من الثقة لدى العامة بين الشركات العاملة في القطاع. كما أفادت أكثرية ساحقة من الأشخاص المستطلعة آراؤهم أنهم سيشعرون بخيبة أمل إذا توقفت هذه الشركات عن العمل.

6/3/2020

اعادة فتح أقدم هرم في مصر بعد ترميمه

أعيد فتح هرم زوسر جنوب القاهرة أمام الجمهور بعد ترميمه،وهو هرم عمره 4700 عام ويعد أقدم صرح في مصر.

وبلغت الكلفة الاجمالية لأعمال الترميم 104(قرابة 6,7 ملايين دولار). وشيَد الهرم، الذي بلغ ارتفاعه 60 متراً تقريباً، في العام 2700 قبل الميلاد من قبل المهندس المعماري امحتب فوق غرفة تحت الأرض عمقها 28 متراً تحوي مقبرة من حجر الغرانيت الوردي وهو أول هرم مدرج في العصر الفرعوني وكذلك أول مقبرة أسرية. وزوسر هو أول فرعون أدخل فكرة المقبرة العائلية في تلك الحقبة. وكانت السلطات المصرية كشفت في نيسان 2019 في منطقة سقارة عن مقبرة مزينة برسومات ملونة وكتابات بارزة.

الجمهورية 4/3/2020

عوامل رئيسة لسرطان الثدي

كشفت الإختصاصية بأمراض الثدي الدكتورة روجكوفا العوامل الأساية التي تؤدي دوراً في تطور سرطان الثدي. الوزن الزائد: فالنسيج الدهني يسبّب ترسب هورمون الإستروجين، الذي في بعض الحالات عند زيادته يتحوّل إلى مادة مسرطنة. عدم الاستقرار النفسي والعاطفي والمواقف العصبية التي يمكن أت تؤدي إلى تغييرات في الجسم. الوراثة: يمكن إجراء تحليل لمعرفة هل هناك تغيّرات في الجينات المسؤولة عن البروتين المضاد للأورام الخبيثة. وأوضحت أنه تكتشف تغيّرات جينية، فذلك دليل على أنّ هذا البروتين ينتج بكمية كافية، وأنّ خطر الإصابة بسرطان الثدي منخفض، ولكن إذا اكتشفت تغيرات جينية، فكما هو معلوم هذا الجين له نسختان، إحداها لا تعمل لذلك فإنّ كمية البروتين المنتجة غير كافية... ويفضّل استئصال الثدي، أو استخدام الأدوية للعلاج".