TL

المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، اعتبر أن "الخطاب الصريح لرئيس الوزراء حسان دياب حول فشل النموذج الاقتصادي السابق، يفتح الطريق للخروج من الأزمة".

المنار

اختراق جريء لجدار الأزمات السميك في لبنان، حققه قرار رئيس الحكومة تعليق دفع اليوروبوندز، وبعدها انقسم القوم إلى ثلاثة: مرحب مقتنع بضرورة القرار، وثان ملاق في منتصف الطريق انطلاقاً من الحاجة إلى الحل، وثالث متضرر متربص يجهز أدوات الهجوم.

nbn

تحية من القلب إلى المرأة، والمرأة اللبنانية خصوصا في عيدها، أما وأختا وزوجة وابنة وصديقة. في اليوم العالمي، دعوة لاعتراف حقيقي بأدوارها وإنجازاتها، وهي عماد المجتمع، على أمل أن تصل إلى كامل حقوقها، وتكريس المساواة الكاملة بين الجنسين.

mtv

لا ينكرن أحد أن وطأة الكورونا التي تهدد بكسر اقتصادات العالم، كافية وحدها بوضع لبنان العليل أصلاً خارج الخدمة. وفي السياق، ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى اثنين وثلاثين.

في سياق آخر، ورغم الأزمات لا يسعنا إلا تهنئة المرأة في يومها العالمي، علماً بأنها سيدة كل الأيام، وفي أي حال هي في الـ mtv ملكة.

NTV

التفاوض، وبحسب "رويترز"، من المتوقع بدؤه في غضون نحو أسبوعين. وتبعاً لمصادر وزارية رفيعة، فإن المصارف سوف تتحمل تبعات الحلول، وهي كانت وعدت المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بإعادة جزء من أموال نقلتها إلى الخارج لدى أزمة السيولة.

OTV

عهد الرئيس العماد ميشال عون، ومهما صوبت نحوه السهام، فلا يمكن للتاريخ إلا أن يسجل له أنه عهد مواجهة المشكلات المزمنة وجهاً لوجه لحلها، عوض ممارسة سياسة النعامة أو التردد أو التخاذل أو الهرب إلى الأمام.

LBC

الدولة المتعثرة هي تلك الدولة غير القادرة على دفع ديونها، ولبنان كغيره من خمسين دولة تعثرت عن الدفع، يبحث عن خيارات للخروج من أزمته، تتمحور حول التفاوض مع الدائنين، في اتجاه هيكلة الدين.

الميادين

أكّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ​علي شمخاني​، "استعداد إيران لمساعدة ​العراق​ في مكافحة فيروس كورونا".

الجزيرة

دعا الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ​اليونان​ إلى "فتح الأبواب" أمام ​المهاجرين​ من ​تركيا​ إلى ​أوروبا​ عبر اليونان، مستغرباً "أننا لم نرَ أحداً يرفع صوته"، ومندداً بـ"تعامل السلطات اليونانية غير الإنساني مع طالبي اللجوء".

العربية

أعلنت وزارة الأوقاف الفلسطينية قرارها "إغلاق المساجد والكنائس والأديرة والقاعات العامة كافّة في ​بيت لحم​".