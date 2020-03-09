لبنان الحر

اعتبر النائب ​وليد البعريني​، أن "الحكومة اليوم و​مصرف لبنان​ يتخليان عن واجباتهما بتركهما سعر صرف ​الدولار​ بيد الصرافين والسوق السوداء، مع ما يسببه ذلك من أزمات على المواطنين، فيبقى البلد كله بحالة تخبط شاملة كالتي نعيشها اليوم، وأسعار المواد أصبحت أضعافاً، والمواطن أكثر المتضررين على المستويات كافة".

صوت لبنان

رأت حركة المسار اللبناني، أنه "يجب على اللبنانيين في حال أرادوا الخروج من أزمتهم، أن يطبقوا الدستور وينفذوا القانون بحذافيره، خصوصاً في ما يتعلق باحترامهم لأنفسهم، وقطع العلاقات التي أتت بالويلات".

radio orient

لفت رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، إلى أنّه "نظراً للظروف وفي ظل تفشّي الوباء القاتل، يُعلن "الحزب التقدمي الاشتراكي" إلغاء مناسبة السادس عشر من آذار حفاظًا على السلامة العامة.

اذاعة النور

أكد عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​علي المقداد​، في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، أن قرار ​الحكومة اللبنانية​ بعدم دفع سندات اليوروبوند "خطوة مدروسة وجريئة لمعالجة اليوروبوند، بانتظار المزيد من الإجراءات والإصلاحات لتبقى عيونكم على المتلاعبين بالدولار​".

صوت المدى

اعتبر عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​أسعد درغام​، أن ​المرأة​ "أثبتت حضورها وتميزها في مختلف المجالات، ولعل تمثيلها الفاعل في الحكومة دليل على مدى الثقة بقدراتها وإنتاجيتها".