النهار/ سلوى بعلبكي

أشارت إلى أن الدولة اللبنانية وبعد تعليق سداد استحقاق 9 آذار من "اليوروبوند" أصبحت أمام خيار من اثنين: الأول: يتعلّق بإمكان أن تنجح الدولة في التفاوض مع 57 في المائة أو أكثر من حاملي السندات على إعادة هيكلة لاحقة لهذه السندات تكون ملزمة لسائر الدائنين، والثاني أن تفشل في التفاوض، وعندها قد تضطر إلى مواجهة الإجراءات القانونية التي قد يقيّمها دائنوها بوجهها.

الديار/ صونيا رزق

أشارت إلى أن مصادر معارضة نقلت عن مسؤول مالي غربي قوله إن شهر نيسان الأصعب على لبنان اقتصادياً ومالياً وأن أزمات الداخل اللبناني ستتفاقم في الإطارين الاقتصادي والمالي أي أن هنالك المزيد من العقوبات التي ستطال شخصيات لها ارتباطات ومصالح مع "حزب الله".

الجمهورية/ جوني منير

كشف عن أن سفارات غربية تريد النجاح للحكومة، نصحت الرئيس حسان دياب أن يتواصل ويتفاعل أكثر إعلامياً ولو من خلال ناطق رسمي أو متحدث باسمه من أجل فك مساحة إعلامية بدل تركها لخصومه وهم كثر. وتوقع ألا تحصل المساعدات المالية الخارجية وأن جولة الرئيس حسان دياب إلى أربع عواصم عربية خلال الأسبوعين المقبلين لا تحمل آمالاً كبيرة وأن أقصى التمنيات هي الحصول على مساعدات عينية في مجالات يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني.

الجمهورية/ شارل جبور

رأى أنه من غير الطبيعي أن يبادر أحد الوزراء إلى زيارة دمشق لبحث عودة اللاجئين السوريين قبل أن تكون الحكومة وضعت خطة واضحة لعودتهم.

واعتبر أن زيارة دمشق من قبل أحد الوزراء تضاف إلى لائحة أخطاء جسيمة ارتكبتها الحكومة في الأسابيع الأولى على انطلاقتها متسائلاً عما إذا تمّت الزيارة بعلم رئيس الحكومة أم لا؟