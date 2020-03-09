The New York Times

لبنان سيتعثر عن سداد دين خارجي وسط أزمة اقتصادية تزداد حدة

قال رئيس الوزراء اللبناني يوم السبت، إن لبنان سيتخلّف عن سداد 1.2 مليار دولار من ديونه بالعملة الأجنبية المستحقة يوم الاثنين، حيث تغوص البلاد أكثر في أزمة اقتصادية تسببت بحركة احتجاجية واسعة النطاق ضد الحكومة في ظل بحث البلاد عن خطة إنقاذ اقتصادية أجنبية.

وسط تراجع سريع في قيمة الليرة اللبنانية، ونقص في الواردات، واندفاع لحسب الودائع المصرفية وتسريح الآلاف من أعمالهم، من المرجح أن يسترضي القرار المتظاهرين الذين طالبوا الحكومة بإعطاء الأولوية للمخاوف المحلية بشأن سداد سندات اليوروبوند.

لكن هذه الأزمة جعلت لبنان، أحد أكثر البلدان مديونية في العالم، أقرب إلى حل مشكلاته المالية التي تعود إلى عقود من الزمن.

وقال رئيس الوزراء حسن دياب في تصريح أن احتياطيات العملة الصعبة قد وصلت إلى مستوى حرج وخطير، حيث أعلن أن الحكومة لن تسدد الديون وأضاف "من الضروري استخدام هذه الأموال لتأمين الاحتياجات الأساسية للشعب اللبناني".

وأضاف السيد دياب أن الحكومة ستسعى للتفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة باقي ديونها بالعملات الأجنبية، والتي يبلغ مجموعها 31 مليار دولار.

The Guardian

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باتجاه البحر للأسبوع الثاني على التوالي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة قذائف قبالة ساحلها الشرقي بعد أسبوع من إطلاق صاروخين قصيري المدى.

وأعلنت قيادة الأركان في كوريا الجنوبية إن القذائف أطلقت يوم الاثنين من مدينة سوندوك الساحلية التي تضم مطاراً عسكرياً، وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صواريخ من هذه المنطقة العام الماضي.

وأضافت القيادة أن المقذوفات شملت المدفعية التي أطلقت من نظام صاروخي متعدد الاستعمالات، واجتارت مسافة بلغ أقصاها 200 كيلومتر ووصلت إلى ارتفاع 50 كيلومتراً.

وقال الجيش في بيان إن "الجيش يراقب عمليات إطلاق إضافية ويحافظ على جهوزيته".

روسيا اليوم

أردوغان يلتقي مسؤولين أوروبيين كبيرين لمناقشة "الهجرة" وسوريا

يلتقي رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في بروكسل لمناقشة قضايا الهجرة والأمن والأزمة في سوريا.

وقال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي، في تغريدة على "تويتر": "سيجتمع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، مع الرئيس التركي يوم الاثنين في تمام الساعة السادسة مساء (الثامنة مساء بتوقيت موسكو) في بروكسل لمناقشة القضايا الثنائية، بما في ذلك مشاكل الهجرة والأمن والاستقرار في المنطقة، والأزمة في سوريا".

وبعد تفاقم الوضع في إدلب السورية، أعلنت الحكومة التركية أنها لن تكون قادرة بعد على كبح تدفق المهاجرين واللاجئين، قائلة إنها فتحت الحدود التركية مع الاتحاد الأوروبي. وبعد ذلك، تدفق الآلاف من المهاجرين واللاجئين من تركيا إلى اليونان.