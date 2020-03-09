الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية في يوم المرأة: لقانون موحد للأحوال الشخصية

غرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر "تويتر": "في اليوم العالمي للمرأة، نستذكر جميع النساء اللواتي كن ضحايا لمجتمع أو لعنف أو لظلم قانون. ونؤكد أن الخطوة الأولى على طريق رفع الغبن عن المرأة في لبنان وإزالة الفوارق بينها والرجل تبدأ بقانون موحد للأحوال الشخصية يحترم مواد شرعة حقوق الإنسان كافة".اشدات لم تجدن

وكالة الأناضول

أردوغان: سنطهر محيط "درع الربيع" بطريقتنا حال الإخلال بالوعود

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، أن تركيا تحتفظ بحقها في تطهير محيط منطقة عملية "درع الربيع" في إدلب السورية، بطريقتها الخاصة، حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعالية بمدينة اسطنبول نظمتها وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية التركية بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"، الذي يوافق 8 مارس/آذار.

وفي كلمته، تطرق الرئيس أردوغان إلى الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا بشأن إدلب خلال محادثات في موسكو، قائلاً: "نحتفظ بحقنا في تطهير محيط منطقة عملية (درع الربيع) بطريقتنا الخاصة، حال عدم الالتزام بالوعود المقدمة لنا".

وكالة فرنس برس

انتخابات بلدية في فرنسا تشكّل اختباراً لماكرون وسط مناخ مشحون

يتجه الفرنسيون في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وسياق اجتماعي يشوبه التوتر منذ أشهر، إلى اختيار رؤساء بلدياتهم في 15 و22 آذار/مارس، في اقتراع يعدّ اختباراً مهماً للرئيس إيمانويل ماكرون.

ودعي نحو 48 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أكثر من 500 ألف عضو مجلس بلدي سيقع عليهم لاحقاً اختيار رؤساء 34970 بلدية لست سنوات.

وبرغم الأهمية القصوى التي يوليها الفرنسيون لاختيار رؤساء بلدياتهم، فإنّ هذا الاقتراع قد يتصف بنسب تغيّب عالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وسبق للسلطات أن أكدت أنّ "التأجيل ليس مطروحاً على جدول الأعمال"، لافتة إلى العمل على تزويد مداخل مراكز الاقتراع بمطهرات الأيدي وأقنعة الحماية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

طائرات تايفون تابعة للقوات الجوية البريطانية ترافق مقاتلة روسية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، أن القوات الجوية البريطانية أرسلت مقاتلات من طراز تايفون لمرافقة طائرة روسية اقتربت من المجال الجوي البريطاني. وقالت الوزارة في بيان: "أقلعت اليوم مقاتلات تايفون بالتنسيق مع حلف الناتو، لمرافقة طائرة روسية اقتربت من المجال الجوي البريطاني". وصرحت وزارة الدفاع الروسية سابقاً ومراراً، بأن جميع الرحلات الجوية للقوات الجوية الروسية تتم وفقاً للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون انتهاك الحدود الجوية للدول الأخرى.

ولا تدخل الطائرات العسكرية الروسية المجال الجوي البريطاني؛ حيث تنتهي جميع حالات المرافقة دون حوادث.

وكالة أنباء شينخوا

الصين ترسل 28 ألف عاملة بالمجال الطبي لمحاربة كوفيد-19 في هوبي

قالت قوه يان هونغ مسؤولة بلجنة الصحة الوطنية، اليوم (الأحد)، إنه تم إرسال إجمالي 28 ألف عاملة بالمجال الطبى حتى الآن إلى مقاطعة هوبي بوسط الصين، للمساعدة في الحرب ضد المرض الناتج عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ما يمثل ثلثي العدد الإجمالي.

وأضافت المسؤولة في مؤتمر صحفي في بكين، أن الصين أرسلت حتى الآن، 346 فريقاً طبياً يضم 42600 فرد يعملون بمجال الطب إلى هوبي، من بينهم 19 ألف فرد يعملون بوحدة الرعاية المركزة وأخصائيون في أمراض الجهاز التنفسي والأمراض المعدية والأمراض النفسية وأقسام طبية أخرى.

وأشارت المسؤولة إلى إرسال فريق يضم أكاديميين من أنحاء البلاد أيضاً للتشاور حول الحالات الخطيرة والحرجة.

وقالت قوه "لعبت المسعفات في الخطوط الأمامية دوراً حيوياً في علاج مرضى كوفيد-19".