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كورونا مالئة الدنيا وشاغلة الناس وأعداد المصابين بها الى ارتفاع في العديد من دول العالم فيما هي بتراجع في الصين بلد المنشأ، ومنظمة الصحة العالمية حذرت من أن "خطر الوباء" جراء كورونا بات حقيقياً جداً.

المنار

العالم بين مؤشرين متعاكسين، لكن بنتيجة واحدة.

مؤشر كورونا الذي يواصل ارتفاعه وانتشاره بشكل مخيف، ومؤشر النفط الذي يهبط بشكل متهاو ومعه اقتصادات وبورصات خليجية وعالمية أقفل بعضها تفادياً للمزيد من الانهيار..

nbn

كل دول العالم تتكلم كورونا وسط تحذيرات منظمة الصحة من أن خطر الوباء بات حقيقياً جداً.

هذا الفيروس الذي يحكم انتشاره في عشرات الدول انحسر بنسبة شفاء بلغت 77 بالمئة في دولة المنشأ الصين فيما سجلت إيطاليا الحصيلة الأكبر في الوفيات.

mtv

دخل قرار الحكومة بالامتناع عن سداد اليوروبوندز حيز التنفيذ، هذا الواقع صار معروفاً وإن رفضته فئات لبنانية مهنية وسياسية وشعبية ، ليس من باب محاسبي رقمي بل من ناحية عاطفية، فهي المرة الأولى التي يتخلف فيها لبنان عن الإيفاء بديونه.

NTV

لم يعط فيروس كورونا نفساً لأخبار أخرى، فالعالم في خدمته.. الأسواق تنهار من سهامه، اقتصادات الدول ترتطم أرضاً من جراء ارتفاع حرارته، الملاحة الجوية تقلصت حركتها بين دول تشهد انشتار المرض .. وآخر تحذيرات الكورونا جاء من منظمة الصحة العالمية التي أعلنت أن خطر الوباء بات حقيقياً جداً وأن على الدول التي تشهد انتشار الفيروس وقف المدارس وتعليق النشاطات والفعاليات.

OTV

على ضفة الحكومة، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة ضد كورونا، والمفاوضات في موضوع اليوروبوندز، والانطلاق جدياً في تطبيق الإصلاحات التي لا مفر منها.

أما على سائر الضفاف، وما أكثرها، فمعارك القوى القديمة أو المستجدة كثيرة، وأصواتها تتداخل، حتى كاد ضجيج التخبط يغطي على صوت الصرخة الموحدة المطلوبة في برية الأزمة الموروثة.

LBC

لبنان عالق بين شاقوفين: شاقوف كورونا وشاقوف يوروبوندز... الجامع المشترك بينهما أن تدهورهما له أسباب داخلية بمقدار ما له أسباب خارجية، أما المفارقة بينهما فإن أزمة كورونا في ارتفاع عدد الإصابات، وأزمة يوروبوندز في انخفاض قيمتها.

الميادين

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن "ارتياحه لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا" الذي توصلت إليه موسكو مع أنقرة، كما أعلنت الرئاسة السورية في بيان.

وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر الأسد عن ارتياحه "لما أنجزته القيادة الروسية خلال اللقاء مع التركي في موسكو"، بحسب بيان الرئاسة السورية.

الجزيرة

أمل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في تصريحات صحافية في أنقرة اليوم، "في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في منطقة إدلب السورية خلال اجتماعه المقرر غداً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين".

العربية

أعلنت الحكومة الألمانية ليلاً أن "تحالفاً تطوعياً من دول الاتحاد الأوروبي يعتزم استقبال ما يصل إلى 1500 مهاجر قاصر تقطعت بهم السبل في الجزر اليونانية".

وقالت في بيان: "نريد دعم اليونان في الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه ما بين 1000 و1500 قاصر يتواجدون في جزر البلاد. إن المانيا مستعدة لأخذ العدد المناسب من مجموع هؤلاء القاصرين، وذلك في إطار التحالف التطوعي الذي يتم التفاوض بشأنه".