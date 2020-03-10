لبنان الحر

التقى وزير الشؤون الاجتماعية البروفسور رمزي المشرفيه في مكتبه في الوزارة النائب الآن عون، وعرض معه الأوضاع العامة و"سبل تأمين الحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد".

صوت لبنان

بحثت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد في مكتبها بالوزارة، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، في عمل المنظمات الدولية في لبنان وأهمية الإعلام في المرحلة الراهنة.

radio orient

نفى المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري في بيان، "نفياً قاطعاً أن يكون الرئيس الحريري قد التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مؤخراً، كما ذكر السيد وئام وهاب على شاشة قناة "أو.تي.في".

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن "فبركة مثل هذه الأخبار، هي أسلوب مخابراتي لم تعد تنطلي على اللبنانيين منذ زمن بعيد"، وأكد أن "جميع لقاءات الرئيس الحريري واجتماعاته معلنة ويصدر بشأنها بيانات عن مكتبه".

اذاعة النور

استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزيرة العمل لميا يمين التي أطلعت رئيس المجلس على برنامج عمل الوزارة .

وعرض الرئيس بري الأوضاع العامة خلال استقباله وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار .

صوت المدى

استقبل وزير الاتصالات طلال حواط في مكتبه، النائب عدنان طرابلسي في زيارة تهنئة. وتم خلال اللقاء البحث في الشؤون السياسية في لبنان والمنطقة، وتمنى له النجاح في مهامه الجديدة.