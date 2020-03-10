أفادت وكالة "أسوشيتد برس"،، نقلاً عن مسؤول أميركي قوله إن الولايات المتحدة بدأت سحب قواتها من أفغانستان، على النحو المطلوب بموجب الاتفاق مع طالبان في العاصمة القطرية.

دعت مارين لوبان، رئيسة الحزب اليميني الأكبر في فرنسا، الاتحاد الأوروبي إلى "تهديد" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفرض "عقوبات" وإنه يتعين على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يقوم بـ"حماية صارمة للحدود" ومواجهة "فعل الحرب" الصادر عن أنقرة، التي سمحت بتدفق المهاجرين على الحدود اليونانية.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن خطر تحول فيروس "كورونا" إلى وباء صار واقعياً جداً بعد تفشيه في العديد من البلدان، غير أن السيطرة عليه لا تزال ممكنة. وأكد أن 70% من المصابين بفيروس كورونا في الصين تماثلوا للشفاء. ولفت إلى أن الاستراتيجية التي يجب اتباعها لوقف التفشي هي احتواء الفيروس والتخفيف من آثاره في نفس الوقت.

أغلقت سلطات ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا الجديد في مقاطعة هوبي الصينية، منشأة عامة أخرى كان قد تم تحويلها إلى مستشفى مؤقت، حيث واصل عدد المرضى بالمدينة في الانخفاض. وتم علاج حوالي 12 ألف مريض في المستشفيات المؤقتة، وقالت سلطات الصحة الصينية، إن البر الرئيسي الصيني باستثناء مقاطعة هوبي، لم يسجل أي حالات إصابة محلية بالمرض و"إن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة في ووهان انخفض إلى أقل من 50 ليومين متتاليين". وسنركز في المرحلة القادمة على أعمال الوقاية والسيطرة والعلاج الطبي بشكل صارم، حتى لا ينتعش تفشي المرض مرة أخرى.

أعلنت السلطات الصينية أن 53 موظفاً في المجال الاجتماعي لقوا حتفهم أثناء تأديتهم لواجبهم خلال الوباء (كورونا)، مشيرة إلى أن أغلبهم شيوعيون.

أعلنت الصحة الألمانية، عن وفاة شخصين أصيبا بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن عن تسجيل 210 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا. وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 1112 شخصاً.