دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى "مضاعفة الجهود" لحل الأزمة السورية، قائلاً إن بلده كان الطرف الوحيد الذي حارب تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا. وفي أعقاب لقاء جمعه، في بروكسل، مع الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، قال أردوغان: "تركيا تكافح منذ 9 سنوات التهديدات التي مصدرها سوريا، وإنه "لا يحق لأي بلد أوروبي أن يظل متجاهلاً للمأساة الإنسانية في سوريا".

من المقرر أن تعقد اليوم محادثات عسكرية تركية – روسية في أنقرة بشأن تطبيق الاتفاق المتعلق بإدلب.

نقلت "الشرق الأوسط" أن رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل التقى في دمشق مدير الأمن الوطني اللواء علي الملوك الأسبوع الماضي وبارك الاتفاق السوري الليبي بشأن استئناف العلاقات بين بنغازي ودمشق.

قالت "الشرق الأوسط" إن المشير خليفة حفتر زار دمشق سراً لتنسيق الجهود ضد تدخلات الرئيس التركي في سوريا وليبيا، وأن حفتر بحث استقبال خبراء عسكريين وأمنيين ومقاتلين للقتال ضد قوات حكومة فايز السراج.

عثر الجيش السوري على مقر زعيم تنظيم "جبهة النصرة"، "أبو محمد الجولاني"، في منطقة عنجارة بريف حلب الغربي. ووثقت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية، مقر الجولاني المحصن تحت الأرض، يضم غرفاً وأنفاقاً وخرائط عمليات التنظيم.

عادت حركة السيارات المدنية مجدداً، على طول طريق "دمشق – حلب" ( M5 ) الاستراتيجي في سوريا، بعد وقف دام لسنوات أعقبت اندلاع الأزمة السورية، وأفيد بوجود العديد من نقاط التفتيش التابعة للجيش السوري على هذا الطريق في الوقت الراهن، لكن الوضع هادئ بشكل عام.

أعلن البنتاغون عن مقتل جنديين أميركيين اثنين بنيران معادية خلال تنفيذ مهمة مشتركة مع قوات الأمن العراقية ضد تنظيم "داعش" - الأحد- في منطقة جبلية شمال العراق.

نجا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم. وقالت وسائل إعلام سودانية إن محاولة الاغتيال تمت عبر سيارة مفخخة استهدفت موكبه وقال حمدوك إن "ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير". ودانت وزارة الخارجية المصرية محاولة الاغتيال الفاشلة.

أعلنت القوات المسلحة السودانية، مقتل اثنين من عناصرها خلال مطاردة مع عصابات "الشفتة" الإثيوبية، بعد هجومهم على قرية داخل الحدود السودانية.

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إن بلاده تقف مع مصر في ملف سد النهضة، في مواجهة إثيوبيا "بما يصون المصالح المصرية ويحفظ حقوقها وأمنها المائي".

"أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المحوري الذي تلعبه القوات المسلحة العربية الليبية في دعم عمليات مكافحة الإرهاب، مؤكداً على دعمه التام لتلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في كامل ليبيا.

أعلن الجيش اليمني عن إسقاط طائرة تجسس تابعة للتحالف بقيادة السعودية أثناء قيامها بأعمال عدوانية.