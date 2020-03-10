الجزيرة - السعودية

أمام خادم الحرمين.. السفيران المعينان لدى أوكرانيا والأوروغواي الشرقية يؤديان القسم

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أمس، سفيرا خادم الحرمين الشريفين المعينان لدى أوكرانيا، وجمهورية الأوروغواي الشرقية. فقد أدى القسم كل من السفير المعين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، والسفير المعين لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية إياد بن غازي حكيم، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص). بعد ذلك تشرف السفيران، بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعا إلى توجيهاته -أيده الله-.

أخبار الخليج - البحرين

ولي العهد يأمر باقتصار سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان على المشاركين فقط

أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء باقتصار إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان لهذا العام على المشاركين فقط حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين ومحبي رياضة سباقات الفورمولا وان.

وامتثالاً لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تعلن حلبة البحرين الدولية أن السباق سيقتصر على المشاركين فقط وسيتم نقله متلفزًا.

القدس - فلسطين

إغلاق مسجد فاطمة الزهراء في ضاحية ارتاح بطولكرم وتدابير احتزازية أُخرى

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إغلاق مسجد فاطمة الزهراء في ضاحية ارتاح بمحافظة طولكرم. كما أعلن محافظ المحافظة عصام أبو بكر سلسلة تدابير احترازية تمثلت بإغلاق جميع المقاهي وصالات الأفراح والمتنزهات والمرافق السياحية والعامة في المحافظة، للحد من تفشي فيروس كورونا، عقب ظهور أول حالة مصابة بالفيروس في المحافظة، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين.

الاتحاد - الإمارات

محمد بن راشد يدشن مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع «محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» في دبي، وتفقد سموه أقسام ومختبرات المركز الذي تبلغ مساحته 4,400 متر مربع، ويعد أحد أهم المشروعات في مجمع «محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل. ويسهم مركز البحوث والتطوير في توطين المعارف والخبرات، إذ تبلغ نسبة الباحثين والباحثات المواطنين في المركز نحو 70%. وتشمل مجالات عمل المركز «الطاقة الشمسية»، و«تكامل الشبكة الذكية»، و«كفاءة الطاقة»، و«المياه»، إضافة إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وتتضمن «الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع بالإضافة» كأحد الحلول الابتكارية لإنتاج قطع الغيار لقطاعات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

الدستور الأردنية - الأردن

الملك يزور منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق

الملك يؤكد ضرورة الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمحافظة المفرق. الملك يؤكد أهمية ربط منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بطريقة تكاملية مع المنظومة الوطنية للتجارة ونقل البضائع. الملك يؤكد ضرورة جذب الاستثمارات لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية وبما يسهم في تشغيل الشباب. الملك يزور مركز التميز الأردني الألماني للطاقة الشمسية في المنطقة التنموية. المفرق – بترا أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، ضرورة الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمحافظة المفرق، وجذب الاستثمارات لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية فيها، وبما يسهم في تشغيل الشباب. جاء ذلك، خلال زيارة جلالة الملك يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية التابعة لشركة تطوير المفرق، حيث اطلع جلالته على الإنجازات ومراحل تطور سير العمل في المنطقة، والرؤية المستقبلية لتطويرها، لتكون مركزاً لوجستياً وخدماتياً وصناعياً متميزاً.