النهار/ غسان جابر

رأى أن الخطاب الصريح لرئيس الوزراء حسان دياب حول فشل النموذج الاقتصادي السابق، يفتح الطريق للخروج من الأزمة الحالية، معتبراً أن إدانة الماضي واجبة من باب المراجعة لتخطي الفشل المرير الذي أنتجته سياسات سابقة وإن سلوك الطريق للخروج من الأزمة يتطلب الإفادة من الدعم الدولي.

النهار/ إبراهيم بيرم

نقل عن الوزير السابق محمد فنيش إشادة بالجهد الاستثنائي الذي يبذله الرئيس حسان دياب منذ توليه سدة الرئاسة الثالثة، مشيداَ إلى أن الوضع الاقتصادي خانق ومعقّد للغاية لكن فرصة الانقاذ متاحة خصوصاً أن لا بديل عن حكومة الرئيس دياب وبالتالي يجب إعطاؤها فرصتها للعمل وإلاّ فإن العواقب وخيمة.

الجمهورية/ طوني عيسى

سأل هل يدرك أهل السلطة واللذين تنكروا دائماً للخيارات الإصلاحية الحقيقية إنّهم سيندمون على رفض الخيارات الأكثر استقلالية التي طرحها وفد الصندوق في زيارته الأخيرة.

الديار/ صونيا رزق

نقلت عن مصادر مقربة أن الرئيس الحريري أنّ لقاءً مرتقباً سيحصل بين الحريري وجنبلاط للتنسيق بهدف مواجهة العهد والحكومة، وأشارت مصادر قريبة من جنبلاط أنه يفضل اتباع المعارضة البناءة في هذه الظروف، لأنه يستشعر مدى المخاوف والتداعيات التي تنتظر اللبنانيين فيما سواه يفكر بمصالحه وكيفية عودته إلى السلطة.

الديار/ فادي عيد

أبدى تخوفه من حصول قلقاً أمنياً في بعض المناطق على خلفية الأوضاع الاجتماعية المتردية ونقل عن مصادر قولها أن تحركات ولقاءات تجري بعيداً عن الأضواء من قبل الحراك والناشطين بغية اتخاذ خطوات تصعيدية قد تكون لمواجهة الإجراءات القاسية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية والحكومة.