The Guardian

روسيا "وظفت شبكة من البريطانيين" لمطاردة أعداء بوتين

اتُهمت روسيا بتوظيف شبكة من السياسيين والمستشارين البريطانيين للمساعدة في تعزيز مصالحها الإجرامية و "مطاردة" أعداء فلاديمير بوتين في لندن بحسب ما قيل للنواب الذين وضعوا تقرير روسيا الذي حجبه بوريس جونسون.

في أدلة سرية قُدمت إلى لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني، ادعى الناشط والخبير المالي بيل برودر أن موسكو تمكنت من "التسلل" إلى المجتمع البريطاني باستخدام وسطاء بريطانيين يتقاضون رواتب عالية.

وقال برودر أمام اللجنة: "كان لدى البعض" الحشرية لمعرفة ما الذي يفعلونه بالضبط ومن أجل أي طرف وآخرين يعملون عن غير قصد لمصالح الدولة الروسية".

ومن بين الوسطاء المزعومين سياسيين من حزب العمل وحزب المحافظين، وضباط مخابرات سابقين ودبلوماسيين، وشركات علاقات عامة رائدة يشكّلون ما يسمى بـ"الشبكة العازلة الغربية".

وقال برودر إن النظام في موسكو يستخدم هؤلاء المحترفين لإخفاء مصالحه الإجرامية. وأضاف أن استخدام هؤلاء الأشخاص يهدف إلى "مهاجمة منتقدي بوتن وتعزيز الدعاية والإعلام الروسي وتسهيل وإخفاء عمليات غسل الأموال".

The Guardian

الاتحاد الأوروبي وتركيا يجريان مباحثات صريحة حول فتح الحدود أمام اللاجئين

أجرى زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل محادثات "صريحة" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين بشأن قراره بفتح الحدود التركية أمام المهاجرين المسافرين إلى أوروبا، حيث أدت الظروف المتدهورة في المخيمات اليونانية إلى موافقة الاتحاد الأوروبي على إعادة استيعاب ما يصل إلى 1500 طفل لاجئ.

صارع رئيسا المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، أورسولا فون دير لين وشارل ميشيل، خلال الاجتماع الصعب في بروكسل لإنقاذ صفقة الهجرة الموقعة مع تركيا في مواجهة ادعاءات أردوغان بأن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بجانبه من الصفقة.

وكان قد تجمّع حوالى 35000 مهاجر على حدود تركيا مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي منذ أن أبرم الرئيس التركي معاهدة عام 2016 وعدت بروكسل بموجبها بدفع 6 مليارات يورو مقابل الحد من تدفق المهاجرين إلى تركيا.

اتهم أردوغان الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة بعدم التضامن مع عملياته العسكرية في سوريا، وزعم أن الكلفة الحقيقية لإسكان اللاجئين في بلاده بلغت ما يقارب 40 مليار يورو.

وقال ميشيل إن الجانبين "لديهما آراء مختلفة بشأن مواضيع مختلفة، ولهذا السبب من المهم إجراء حوار صريح ومفتوح".

واتهمت فون دير لين أردوغان بتسييس الحدود لانتزاع تنازلات من بروكسل وأصرّت على ضرورة التوصّل إلى حل يستمر في المستقبل لتجنب تكرار المشاهد العنيفة.

روسيا اليوم

تونس.. نواب سابقون يطلقون مبادرة لدعم سوريا وإعادة العلاقات معها

أعلن عدد من النواب التونسيين السابقين (كانوا قد بادروا بزيارة سوريا)، عن إطلاق مبادرة شعبية لدعم سوريا وإعادة العلاقات معها.

وأكد النواب السابقون في بيان اليوم الاثنين، دعمهم ومساندتهم لسوريا في حربها على الإرهاب.

وطالبوا السلطات التونسية بـ"ضرورة التسريع بالعودة الكاملة للعلاقات الدبلوماسية التونسية السورية إلى المستوى الذي يليق بالروابط التاريخية بين الشعبين، ويستجيب لمصالح وأمن الدولتين خاصة في ظل تصاعد المخاطر الإرهابية وعودة الإرهابيين المسفرين إلى بؤر التوتر".

ووجه النواب نداء للتونسيين وكل القوى الوطنية من منظمات وجمعيات وأحزاب وفعاليات وشخصيات لدعم المبادرة "انتصاراً لقيم الأخوة والإنسانية التي تجمع تونس بسوريا وشعبها، ودفاعاً عن مصالح تونس وأمنها القومي خاصة في هذا الظرف الأمني الدقيق الذي تمر به البلاد".

وأعرب النواب عن إدانتهم لـ"العدوان التركي على سوريا"، مؤكدين أن "هذا العدوان يعد احتلالاً لأرض عربية"، مجددين دعمهم لدمشق في تصديها الشجاع للعدوان حتى تحرير كل أراضيها.

كما عبروا عن إدانتهم للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وعن دعمهم لجهود المقاومة في تحرير كل الأراضي العربية المحتلة.