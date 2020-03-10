الوكالة الوطنية للإعلام

حتّي تسلم من السفارة الفرنسية معدات للحماية الطبية: بالتوعية نتمكن من مقاومة الفيروس بشكل أفضل والتغلب عليه

تسلم وزير الخارجية والمغتربين الدكتور ناصيف حتي ظهر اليوم في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، مجموعة من معدات الحماية الطبية إلى مستشفى رفيق الحريري، مقدمة من السلطات الفرنسية للبنان، في هذه المرحلة التي يواجه فيها انتشار فيروس "كورونا"، في حضور القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية سالينا غرونه كاتالانو والمدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار، قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط وعدد من الأطباء العاملين في مكتب وزارة الصحة في المطار والمشرفين على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذ فيه. وألقت كاتالانو كلمة بالمناسبة، أثنت فيها على "العلاقات المتينة بين لبنان وفرنسا"، مشيرة إلى أن بلادها "تقف دائماً إلى جانب لبنان، وخصوصاً في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة".

وكالة الأناضول

268 إصابة بكورونا في الخليج.. البحرين في الصدارة والسعودية الأخيرة

تتصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول الخليج ليصل مجموع الإصابات إلى 268 حالة، حتى ظهر الاثنين، تصدرتها البحرين بـ 109 إصابات، فيما جاءت السعودية سادساً بـ 15 إصابة. وبحسب آخر أرقام معلنة من البحرين وصل عدد الحالات في البلاد إلى 109، فيما وصل عدد الحالات المتعافية 14. واتخذت البحرين، إجراءات احترازية لمنع انتشار "كورونا" في البلاد، شملت تعليق الدراسة، وتعليق جميع الرحلات القادمة من مطاري دبي والشارقة الإماراتيين وأيضاً السعودية. كما دعت خارجية البحرين جميع المواطنين لعدم السفر إلى دول تفشى بها الفيروس مثل إيران، تايلاند، سنغافورة، ماليزيا وكوريا الجنوبية. ووصل عدد الإصابات في الكويت إلى 65 بعد اكتشاف 3 حالات جديدة الاثنين. وقالت الصحة الكويتية إن هناك حالة واحدة تماثلت للشفاء والآخرين تحت الرعاية الطبية.

وكالة فرنس برس

نجاة رئيس الوزراء السوداني من محاولة اغتيال في الخرطوم

نجا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الاثنين من اعتداء "ارهابي" إثر تفجير استهدف موكبه في العاصمة الخرطوم بحسب ما أعلنت الحكومة السودانية ومسؤولون. وطمأن مدوك عبر تويتر السودانيين إلى أنه بخير ويواصل نشاطاته. وكتب علي بخيت مدير مكتب حمدوك على فيسبوك إن انفجاراً وقع عند مرور سيارة رئيس الوزراء لكن لم يصب أحد. وأكد التلفزيون الرسمي أن حمدوك تعرض "لمحاولة اغتيال وتم نقله إلى مكان آمن وهو بخير" قائلاً "تعرض موكب رئيس الوزراء لتفجير إرهابي خلال توجهه إلى مكتبه صباح اليوم وقد نجا السيد رئيس الوزراء من الحادث".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

برلماني إيراني: ظهور فيروس جديد قاتل في إيران... وأول ضحية تموت فوراً

قال برلماني إيراني، إن هناك فيروساً مجهولاً قاتلاً يختلف عن فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في الصين، قد ظهر في إحدى المحافظات الإيرانية وتسبب في وفاة مواطنة. وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني شهروز برزكر، في تصريحات مع وكالة "إيسنا" الإيرانية، بعد اجتماع لأعضاء اللجنة ورئيس البرلمان مع وزير الصحة الإيراني صباح اليوم الاثنين، "ما فهمناه من كلام وزير الصحة اليوم بأن هناك نوعين من فيروس كورونا منتشرين في البلاد، أحدهما فيروس ووهان الصينية والآخر فيروس مجهول المصدر، وأن الفيروس المختلف لم يرحم ممرضة عمرها 25 عاماً وقضى عليها فوراً".

وكالة أنباء شينخوا

السعودية تعلن تعليق الدراسة في المملكة اعتباراً من الاثنين بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارة التعليم السعودية اليوم (الأحد) تعليق الدراسة في البلاد اعتباراً من يوم غد الاثنين وحتى إشعار آخر في إطار جهود المملكة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه "تقرر تعليق الدراسة مؤقتاً في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم غد الاثنين وحتى إشعار آخر". ويشمل القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة. وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي "وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختلفة في المملكة.