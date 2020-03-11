نداء الوطن

4/3/2020

مبيعات معقّم اليدين تزداد بنسبة 255% في بريطانيا

إزدادت مبيعات معقّم اليدين في بريطانيا ثلاث مرات إذ يسعى الزبائن إلى حماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد. وقالت شركة "كنتر" لأبحاث البيع بالتجزئة في بيان إنّ" منتجات معقّم اليدين ارتفعت مبيعاتها بنسبة 255% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي". وأضافت أنّ "مبيعات الصابون السائل ازدادت بنسبة 7% كما قفزت منتجات التنظيف المنزلية 10% في الفترة نفسها". وسجّلت بريطانيا 39 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

9/3/2020

مدّخرات الأرجنتينيين محفوظة بالدولار و"تحت الفراش"

وبعد عقود من موجات التضخّم والانكماش الاقتصادي وتخفيض قيمة العملة، يفضّل العديد من الأرجنتينيين تحويل أموالهم إلى الدولار وإخفاء مدّخراتهم "تحت الفراش" وفقاً للتعبير الشعبي المستخدم. في الواقع، إن انعدام الثقة بالمؤسسات ليس أمراً جديداً أو وليد الساعة. ويؤكد ماتياس راخنيرمان، الاقتصادي في شركة إيكولاتينا، تاريخياً، كلّ الذين جمعوا مدّخراتهم بالبيزو خسروا نتيجة إفلاس النظام المصرفي على عكس الذين ادّخروا بالدولار. وتبنى الرئيس البيروني الجديد مجموعة من التدابير الطارئة لمواجهة التضخّم الذي وصل إلى أكثر من 53% في العام 2019، وبقي سعر البيزو في مقابل الدولار مستقراً. لكن لا تزال المراهنة على البيزو أمراً صعباً بالنسبة إلى المقيمين في الأرجنتين.

الجمهورية

4/3/2020

إجتماع مجموعة السبع يدعم الأسواق العالمية

ارتفع سعر سهم سوليدير الفئة "أ" في تعاملات بورصة بيروت بنسبة 1.29 في المئة الى 8.61 دولارات، كما زاد سعر سهم الفئة "ب" بنسبة 2.35 في المئة الى 8.70 دولارات. وارتفع سعر سهم بنك لبنان والمهجر شهادات ايداع بنسبة 23 في المئة الى 3.69 دولارات. عالمياً اجتمع وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، واعلنوا انّهم سيستخدمون كل أدوات السياسة المناسبة لتحقيق نمو قوي ومستدام ودرء المخاطر النزولية الناجمة عن فيروس كورونا السريع الانتشار. وأضافوا في بيان مشترك، أنّ وزراء مالية المجموعة مستعدون لاتخاذ خطوات بما يشمل إجراءات مالية عندما يكون الأمر مناسباً، للمساعدة في الاستجابة لانتشار الفيروس.

الشرق الأوسط

5/2/2020

بوتين يحمل تقلبات الطاقة والأزمات الاقتصادية مسؤولية تراجع دخل المواطنين

قال رئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وضع اقتصاد بلاده ليس مثالياً، وعبر عن قناعته بأن الاستقرار سيخلق أرضية للتنمية والتطور، وأكد أن روسيا تتخلص تدريجياً من الاعتماد على "الدولار النفطي" لكنه أقر في الوقت ذاته بأن مسألة كهذه لا يمكن تحقيقها بسرعة. وذهب في حديثه عن معدل الفقر في البلاد إلى مقارنة ما بين الوضع قبل عقدين، وكيف أصبح الآن، لافتاً إلى تراجع كبير على أعداد المواطنين الروس تحت خط الفقر، لكنه رأى أن هذا لا يكفي ويجب العمل تقليص أعداد الفقراء. وفي تبريره" مراوحة الاقتصاد الروسي" مكانه منذ عام 2008، وعدم تحقيق وعوده التي أطلقها ذلك العام بأن يصل متوسط دخل المواطن عام 2000 إلى 2700 دولار، وأن تتوفر للأسرة من ثلاثة أشخاص شقة مساحتها 100 متر مربع، قال بوتين إن تلك كانت خطة أولية" لأننا كنا نخطط لمضاعفة حجم النتائج المحلي الإجمالي" وأحال عدم إنجاز تلك الأهداف والوعود إلى الأزمة الاقتصادية عام 2008، مشدداً على أنها "جاءت إلينا من الخارج، ولا نتحمل المسؤولية عنها". ورفض تحميل "مسؤولية شخصية" لأي مسؤول عن زيادة أعداد الفقراء، وعبر عن قناعته بأن" أسبابا موضوعية هل التي أدت إلى هذه النتيجة، ويركز الرئيس الروسي في ولايته الرئاسية الحالية، بصورة أكبر من ولاياته السابقة، على الحد من زيادة معدل الفقر وتراجع دخل المواطنين.

9/3/2020

بورصات الخليج تهوى 7%

هبطت مؤشرات أسواق المال في السعودية وسائر دول الخليج بشكل حاد في تعاملات أمس، بعد إخفاق تحالف "أوبك بلاس" (الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و10 دول نفطية أخرى، منها روسيا وكازاخستان) في الاتفاق على خفض إضافي في إنتاج النفط بهدف رفع الأسعار المتأثرة بانتشار "كورونا" المستجد. وتراجع مؤشر سوق "تداول" في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 7 في المئة لدى افتتاح تعاملات الأسبوع الجديد. وهبط سهم شركة أرامكو إلى ما دون سعر الطرح الرئيسي وهو 32 ريالاً (8.5 دولار)، للمرة الأولى منذ إدراج عملاق النفط السعودي في البورصة في 11 كانون الأول.

10/3/2020

نصف شركات العالم لا تمتلك خطة طوارئ للأزمات

أظهرت دراسة أجرتها شركة استشارات عالمية أن أكثر من نصف الشركات في جميع أحاء العالم، لا تمتلك خططاً أو بروتوكولات لمكافحة حالات الطوارئ العالمية، مثل تفشى فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19). وأكدت شركة الاستشارات "ميرسير" على دور الشركات خلال فترات الضبابية والأزمات، مشيرة أنه ينبغي في هذه الظروف اتخاذ اجراءات وخطوات استباقية لضمان سلامة الموظفين والعملاء، موضحة أن عدداً من الشركات تدعو لاستخدام منصات العمل عن بعد أو العمل عبر الانترنت. وكشفت الدراسة أن 27,2 في المائة من الشركات وجدت أن العمل من المنزل أو عن يحد سيبقى أحد العوامل المهمة بالنسبة للشركات، مفصحة أنه في الوقت الحالي يشجع ما يقرب من نصف الشركات على العمل عن بعد، ولا سيما في المناطق شديدة التأئر. وبحسب العينة ترى 92.2 في المائة من الشركات أن العمل من المنزل يظل خيارها الأول خلال فترة اغلاق المكاتب فيما تراقب الوضع مع منظمة الصحة العالمية وارشادات الحكومات المحلية حيث تبقى حذرة من امكانية اجلاء الموظفين وعائلاتهم من المناطق المصابة بالفيروس.