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كورونا لدودة وإجراءات موعودة وإن بدت نسبياً محلياً حتى الآن استلحاقية أو محدودة بما هو مستطاع..

وإنما في العالم ككل لا تعليق رحلات ولا إغلاق مطارات أو مرافق عامة أو خاصة.. والفيروس وسع من دائرة انتشاره دولياً ليضم بلداناً إضافية لم تكن على خارطته في الأيام السابقة مثل السعودية وقبرص.

المنار

رفع كورونا مستوى التحدي في لبنان، مسجلاً اليوم أول حالة وفاة لرجل في العقد السادس من العمر، كان في الحجر الصحي بعد عودته من مصر، وتم نقله من مستشفى سيدة المعونات في جبيل إلى مستشفى الحريري الحكومي في بيروت..

nbn

حتى إشعار آخر تفرض غزوة كورونا نفسها في أربع رياح الأرض بحيث لا تعطي نفساً لأخبار أخرى رغم أهميتها.

مؤشرات الفيروس الخبيث لا يهدأ صعودها والحصيلة ارتفعت الى أكثر من أربعة آلاف وفاة ومئة وعشرة آلاف مصاب.

mtv

حكومياً، الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء والتي امتدت أربع ساعات، لم تأت بجديد. فالمقررات جاءت عامة جداً، بحيث تعرضت لمعظم الأمور المالية والاقتصادية ولم تقرر أمراً واحداً محدداً.

البيان الصادر بعد انتهاء الجلسة تضمن كلاماً كثيراً عن إعادات للهيكلة في كل المجالات، وعن رزمة إصلاحات مؤجل إعلانها إلى الأسابيع المقبلة.

NTV

الفيروس في العالم امتد حتى الآن إلى مئة وخمس عشرة دولة وأسرع عمليات الانتشار كانت في إيطاليا التي تعيش عزلة عن الكرة الأرضية فيما أغلقت حاضرة الفاتيكان ساحة القديس بطرس، والكنيسة الكبرى في وجه السياح حتى الثالث من نيسان المقبل.

OTV

الثلاثاء 10 آذار 2020، تم تسجيل أول حالة وفاة بسبب كورونا في لبنان وارتفع عدد المصابين الى 51، حيث سجلت في يوم واحد أعلى نسبة إصابة منذ بدء انتشار الفيروس، بلغت إحدى عشرة حالة، وهذا ما يدفع حكماً إلى مزيد من التشدد، سواء من المواطنين لجهة التزام الإجراءات الوقائية، أو من الجهات المسؤولة، لناحية رفع منسوب التوعية وفرض مزيد من التدابير، تجنباً للانحدار نحو الأسوأ...

LBC

بورصة كورونا لم تحجب الضوء عن جلسة مجلس الوزراء الأولى بعد قرار الحكومة بتعليق سداد اليوروبوندز، الجلسة بحثت في الملفات التي ينطبق عليها طابع الاستحقاق، ولم تصل على رغم طول النقاشات إلى قرار، بل إن الملفات المطروحة بحاجة إلى مزيد من الدرس، كملف "كبيتال كونترول" الذي يحتاج إلى مشروع قانون ما زال في طور التحضير.

الميادين

أعلن ​وزير الصحة​ الأردني سعد جابر "وقف السفر إلى ​لبنان وسوريا​ وإغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسن، وإيقاف جميع المعابر البحرية مع مصر".

الجزيرة

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب إردوغان​ عن زيارة مرتقبة للمستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ والرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ إلى اسطنبول في 17 آذار، كاشفاً "أننا طلبنا من الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ تبادل إدارة حقول ​النفط​ في ​دير الزور​ بدلاً من الإرهابيين وهو يدرس العرض وقد نتقدم بعرض مماثل للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

العربية

أكد ​الديوان الملكي السعودي​ وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان ​آل سعود​، وهو نائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية​، هو الابن الخامس من أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ووالدته هي الأميرة عايدة فستق اللبنانية الأصل. وهو يشغل منصب رئيس مجلس أمناء صندوق المئوية.