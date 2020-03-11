لبنان الحر

قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء إنه ‏بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي السندات، على الحكومة وضع خطة لإعادة هيكلة الديون وخطط لإعادة هيكلة المصارف ومصرف لبنان وللإصلاح المالي والإداري والشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

صوت لبنان

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، سفير الجزائر الجديد عبد الكريم ركايبي في زيارة تعارف، في حضور الوزير السابق ألان حكيم ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله، وجرى البحث في العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في لبنان والعالم.

radio orient

أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أن "رئيس الحكومة حسان دياب أكد على أهمية تعزيز الوضع المالي وإعادة هيكلة الدين العام واتباع برنامج إصلاحي للنمو".

اذاعة النور

عرض وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي مع سفيري المانيا جورج بيرغلين والسويد يوغن ليندستروم، مقررات اجتماع مبادرة ستوكهولم في برلين للحد من انتشار الأسلحة النووية، وشرح حتي موقف لبنان والدول العربية لجهة إقامة شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل ودعوة أصحاب هذه المبادرة لدعم موقف لبنان.

صوت المدى

عقد "تكتل لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل في المقر العام لـ"التيار الوطني الحر" في ميرنا الشالوحي، وأصدر بياناً، لفت فيه إلى أن التكتل عرض الوضع المالي المستجد، خصوصاً بعد قرار الحكومة تعليق دفع" سندات اليوروبوندز.