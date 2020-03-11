قضت محكمة أميركية بمسؤولية إيران عن "احتجاز وتعذيب" العميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، والجاسوس في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) روبرت ليفنسون. وقال القاضي في حيثيات القرار: "لا أحد يعرف مصير ليفنسون. إذا كان على قيد الحياة، فهو الرهينة الأطول فترة في التاريخ الأميركي"، مضيفاً أن إيران "مسؤولة بشكل لا لبس فيه" عن ذلك.

نفذ مسلحو "طالبان" 32 هجوماً في أفغانستان خلال الساعات الـ 24 الماضية أسفرت عن 7 قتلى و28 جريحاً، حسبما أوردت وزارة الداخلية الأفغانية.

عارض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مقترح إلغاء القيود على الولاية الرئاسية، معتبراً أن هذه السلطة يجب ألا تكون مرتبطة بشخصية واحدة، وأكد أنه لا حاجة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وقال إن "الرئيس بالذات هو من يعتبر ضامناً للدستور، أو بكلمات أبسط ضامناً لأمن دولتنا واستقرارها الداخلي وبالذات لنموها التطوري، لأننا عشنا للتو عدداً كافياً من الثورات".

كشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يحضر مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 75 للانتصار على النازية التي ستقام في موسكو.

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تصريح، إن حدود أوروبا لا تبدأ من الحدود التركية اليونانية، بل من حدود تركيا الجنوبية والشرقية وأن "عهد المماطلة انتهى"، و"سيتم رسم خارطة طريق مع الاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين".

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إنها ستعمل جاهدة على نقل اتفاقية الهجرة المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى مرحلة جديدة، و"علينا أن نزيل الأسباب الأساسية الداعية إلى الهجرة. أعمل على ذلك منذ عام 2015 وسأستمر مستقبلاً في ذلك".

اشرف الزعيم كيم جونغ أون شخصياً على التدريبات العسكرية على إطلاق النار التي أجرتها وحدة المدفعية بعيدة المدى بالإضافة إلى صواريخ. وذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الصواريخ حلقت لمسافة 200 كيلومتر ووصل ارتفاعها إلى 50 كيلومتراً.