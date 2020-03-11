قال الممثل الأميركي الخاص المعني بسوريا، جيمس جيفري، عقب وصوله إلى بروكسل، لإجراء محادثات مع حلفاء الولايات المتحدة في الناتو، إن بلاده تدرس سبل دعم تركيا في الساحة السورية، مشيراً إلى أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة". و"لا أعتقد أن روسيا والحكومة السورية مهتمتان بوقف دائم لإطلاق النار في إدلب وتسعيان لتحقيق نصر كامل". وإذا انتهكت روسيا والحكومة السورية وقف إطلاق النار فإن أميركا وحلفاءها الأوروبيين سيردون بسرعة بإجراءات وربما عقوبات.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي، خلوصي أكار، بحثا أثناءه الوضع في إدلب وناقشا "القضايا المتعلقة بتطبيق البروتوكول الملحق بمذكرة إعادة الاستقرار إلى منطقة إدلب لخفض التصعيد"..

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن روسيا حذرت الحكومة السورية بصرامة، بشأن انتهاك وقف إطلاق النار في محافظة إدلب.

أعلنت قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا، أنها قررت تجميد القرارات المتعلقة بتشكيلات الفروع والشعب في المحافظات إثر الانتخابات التي جرت مؤخراً بسبب "عدد كبير من الاعتراضات حول تشكيلات الفروع والشعب".

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن نظام وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية يجري بشكل جيد، معرباً عن أمله في أن يصبح النظام دائماً. وقال إنه طلب من الرئيس فلاديمير بوتين تبادل إدارة حقول النفط في دير الزور بسوريا بدلاً من "الإرهابيين". وأنه إذا قدم الدعم الاقتصادي فبإمكاننا عمل البنية ومن خلال النفط المستخرج هنا، يمكننا مساعدة سوريا المدمرة في الوقوف على قدميها". وقال أردوغان إن بوتين يدرس العرض، مضيفاً أنه يمكنه تقديم نفس العرض إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول تدمير الجيش التركي لـ 8 منظومات "بانتسير" للدفاع الجوي في إدلب بسوريا. إن "التقديرات المقدمة لرئيس الجمهورية لا تتطابق والواقع وهي أكثر من مبالغ فيها". وأضافت أن الهجمات التركية أسفرت عن إصابة اثنتين من المنظومات السورية، وفي الوقت الراهن يشرف ترميمها على الانتهاء.

قال البنتاغون إن الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوية إلى العراق لحماية العسكريين الأميركيين المنتشرين هناك، مؤكداً عزمه القضاء على "الأنشطة الخبيثة لإيران" في هذا البلد وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيت ماكينزي، إن "استراتيجية الأمن القومي تنص على عملنا مع الشركاء لحرمان النظام الإيراني من أي سبل محتملة للحصول على أسلحة نووية والقضاء على النفوذ الإيراني الخبيث".

دخلت حاملة الطائرات "أيزنهاور" الأميركية ومجموعة السفن المرافقة لها مياه البحر الأحمر عبر قناة السويس، حسبما أوردت الدائرة الإعلامية للمعهد البحري العسكري الأميركي، وستحل محل مجموعة السفن بقيادة حاملة الطائرات "هاري ترومان" التي كانت تنفذ مهامها في منطقة الشرق الأوسط.

نقل رئيس جهاز المخابرات العامة المصري، اللواء عباس كامل، أمس رسالة تضامن ودعم في "مواجهة الإرهاب"، إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

حذر خبراء الطقس من منخفض خطير سيضرب 8 دول يسمى بـ"منخفض التنين" أو "منخفض القرن"، منها "مصر وعمان وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والعراق وتركيا". سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية.

قضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع بقبول القضية المرفوعة ضد سيف الإسلام القذافي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.