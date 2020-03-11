النهار/ ابراهيم بيرم

كتب عن الرسالة التي بعثها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مشيراً إلى أن الرسالة تنطوي على أمرين اثنين:

الأول: تحذيرات من مغبة المضي قدماً في مواجهة الحزب لصندوق النقد الدولي وضرورة إبداء نوع من المرونة في العلاقة معه باعتبارها حاجة لا بد منها.

الثاني: الرغبة الضمنية في تحديد أفق العلاقة المستقبلية بين الطرفين ووجوب إنهاضها على أسس وشروط جديدة من الآن فصاعداً.

الجمهورية/ نبيل هيثم

وصف لبنان بعد قراره تعليق دفع سندات اليورو بوندز بأنه بات بين فكي كماشة الدائنون من جهة وصندوق النقد الدولي من جهة أخرى، ورأى أن الهوامش ضيقة جداً أمام الحكومة اللبنانية والهيكل اللبناني بات متصدعاً، داعياً الحكومة إلى اتخاذ خيارات للإنقاذ حتى ولو كانت الخيارات المترتبة عليها مرتفعة.

الديار/ دوللي بشعلاني

رأت أن الحكومة تسعى من خلال خطتها الشاملة لأن تحظى بالدعم الداخلي والخارجي لها، وذلك من خلال استعادة الثقة بها، وبإمكانية إخراج لبنان من الأزمة الحالية التي يتخبط بها. وقالت إن المجتمع الدولي لم يفقد الأمل بعد بلبنان سيما وأن التنقيب عن الغاز والنفط من قبل الشركات العالمية يجرى على قدم وساق في البلوكات البحرية التابعة له.

اللواء/ حسين زلغوط

دعا اللبنانيون ألا يناموا على حرير بعد قرار لبنان تعليق دفع سندات اليوروبوندز وكأن أزمتهم المالية والاقتصادية وضعت على سكة الحل، فهذا القرار الذي اتخذ بعد درس وتمحيص حول التداعيات التي يمكن أن تنشأ عنه بقي ناقصاً كونه لم يترافق مع خطة مالية واضحة تتضمن الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي من لبنان ليعود وثيق بنظامه المالي، مضيفاً أن مثل هذه الخطة كان يتوجب على رئيس الحكومة أن يضمنها خطابه الذي ألقاء خلال إعلانه قرار الحكومة بتعليق سداد الدين. وتوقع أن يكون عمر الأزمة المالية طويل نظراً للصراع الموجود في لبنان.