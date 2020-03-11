The Guardian

تراجع الأغلبية في الحكومة مع تمرّد 40 من حزب المحافظين بسبب قضية "هواوي"

تمرّد ثمانية وثلاثون نائباً من حزب المحافظين ضد الحكومة في محاولة فاشلة لإجبار بوريس جونسون على وضع جدول زمني لاستبعاد شركة "هواوي" الصينية من استلام صفقة تطوير شبكات هواتف الجيل الخامس المستقبلية.

تراجع أغلبية الحكومة إلى 24 نائباً لم يمنعها من هزم حيث المتمردين بأغلبية 306 أصوات مقابل 282 صوتاً خلال التصويت على تعديل قدمه زعيم حزب المحافظين السابق إيان دانكن سميث، وسط مخاوف من تسليم شركة صينية مهمة تطوير البنية التحتية الرقمية للمملكة المتحدة.

ولو انضم 13 نائبا آخر إلى التمرد المعادي لشركة "هواوي"، لكان جونسون قد تعرّض لهزيمة محرجة بعد ثلاثة أشهر فقط من نجاحه الشامل في الانتخابات العامة في كانون الأول الماضي.

لكن هامش النصر الضيق شكّل تحذيراً جدياً لرئاسة الوزراء البريطانية التي ما زال يتعين عليها سن تشريع خطتها في أوائل الصيف، على الرغم من أنه ثمة حاجة لـ44 صوتاً للتغلب على الحكومة .

ومن بين المتمردين المحافظين الذين صوّتوا ضد الحكومة وزراء الحكومة السابقون دايفيد دايفيز وإيان دانكن سميث وليام فوكس وداميان جرين وإستير ماكفي وأوين باترسون وجون ريدوود..

أراد المتمردون من الحكومة إلغاء العقد مع شركة "هواوي" بحلول نهاية عام 2022 ، لكن إيان دانكن سميث أشار إلى أنه مستعد لدراسة تواريخ بديلة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع الوزراء حول هذه القضية.

The Guardian

جنرال أميركي يقول إن حركة "طالبان" لا تلتزم بجانبها من الصفقة

قال القائد الأميركي للشرق الأوسط وأفغانستان إن طالبان لا تلتزم بجانبها من الاتفاق الموقّع مع الولايات المتحدة في بداية هذا الشهر، قائلاً إن المتمردين يواصلون شن هجمات.

كان الجنرال مارين ماكنزي من قوات المارينز يقدم أدلة للكونغرس يوم الثلاثاء، بعد ساعات من بدء انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان على النحو المتفق عليه في اتفاق 29 شباط، ومع بدء المحادثات بين طالبان وممثلي الحكومة.

وقال ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأميركية: "على طالبان أن تلتزم بجانبها من الصفقة، وهي تواصل الهجمات". "هذه الهجمات غير موجهة ضد قوّات التحالف، فهي لا تحدث في داخل المدن، بل عند نقاط التفتيش المعزولة. لكن هذه الهجمات ما زالت تحصل بالفعل، وهي لا تتفق مع السعي نحو تسوية متفاوض عليها، ولا تتفق مع التعهد الذي قطعته حركة طالبان." وقال ماكنزي "سنخفض عدد جنودنا إلى 8600 بحلول الصيف والظروف على الأرض ستملي علينا إذا كان سيتوجب علينا خفض عدد الجنود أكثر.

روسيا اليوم

البنتاغون يعترف بتقديم دعم لـ "طالبان" في محاربة "داعش"

أقرت الولايات المتحدة بتقديمها "دعماً محدوداً" لحركة "طالبان" في محاربتها تنظيم "داعش" في أفغانستان. وقال قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية (سينتكوم) كينيث ماكينزي، خلال جلسة استماع في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء: "خلال الأشهر الأخيرة رأينا حركة طالبان تقلّص وتنهي وجود داعش في ولاية ننكرهار، وهم قاموا بذلك بشكل فعال". وأشار إلى أن الظروف في هذه المنطقة تعتبر من الأصعب من ناحية خوض العمليات القتالية، مضيفا أن "طالبان" فقدت الكثير من مقاتليها هناك. ورداً على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة تقدم دعماً للحركة، قال ماكينزي إن "الدعم من قبلنا كان محدوداً جداً". وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت في وقت سابق دولاً أخرى، بما فيها روسيا وإيران وباكستان بدعم "طالبان"، وعرقلة عملية السلام في أفغانستان. كما نفت واشنطن في وقت سابق إمكانية التعامل مع حركة "طالبان" لمحاربة نفوذ "داعش" في أفغانستان.